Полицейская в США застрелила соседа, перепутав квартиры. Суд вынес ей приговор

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Бывшую сотрудницу полиции США, застрелившую соседа в его собственной квартире, приговорили к 10 годам тюрьмы. Сама Эмбер Гайгер утверждала, что сделала это по ошибке, перепутав в темноте квартиры и приняв соседа за грабителя. Присяжные с доводами бывшего офицера полиции не согласились.

Слушания в суде длились семь дней, по итогам которых Гайгер признала, что застрелила "невинного человека".

Джин, уроженец карибского острова Сент-Люсия, работал бухгалтером в компании Pricewaterhouse Coopers (PwC). Его смерть вызвала ожесточенные протесты, особенно в свете того, что прокуроры поначалу хотели предъявить обвинение по более легкой статье "непредумышленное убийство".

В итоге прокуроры обвинили ее в том, что она ворвалась в квартиру Джина и открыла огонь по сидящему на диване молодому человеку, который в тот момент спокойно ел мороженое.

Эмбер, к моменту убийства прослужившая в полиции 4 года, во время вынесения приговора в суде не выступала. Вместо этого присутствующие заслушали эмоциональные выступления друзей и родственников покойного.

Отец Ботама, Бертрам не смог сдержать слез, когда рассказывал о том, какую боль испытывает от утраты.

"Как мы могли потерять Ботама, такого чудного мальчика? Он так старался жить честной, достойной жизнью. Он любил Бога, он любил всех", - сказал Бертрам присяжным.

Брат убитого, Брандт, так расчувствовался во время показаний, что сказал Гайгер, что "любит ее как человека" и обнял ее.

"Если ты в самом деле раскаиваешься, то лично я тебя прощаю", - сказал он и добавил: "Я не хотел бы отправлять тебя в тюрьму, я люблю тебя как человека и я не хочу, чтобы тебе было плохо". После этого они обнялись и долго не отпускали друг друга.

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Видео с заявлением брата погибшего разошлось по соцсетям и вызвало бурную дискуссию в "Твиттере", пользователи которого спорят о том, нужно ли было обниматься с убийцей. Хэштег #forgiveness - прощение - был использован в ходе дискуссии уже более 11 тыс. раз.

А твит преподобного Корнелла Уильяма Брукса, написавшего что "использовать готовность чернокожих людей к прощению для причинения нового вредя чернокожим - это грех", получил 2 тыс. лайков.

Приговор был вынесен после часового обсуждения присяжными, - а это были те же 12 человек, которые признали Эмбер виновной. Изначально ей грозило до 99 лет тюрьмы.

Что открылось на суде?

Адвокаты Гайгер в защиту говорили, что полицейская в тот день работала 14 часов подряд, что сказалось на ее состоянии. Кроме того, по их словам, перед "серией ужасных ошибок" той ночью, 6 сентября она обменивалась с коллегой-полицейским смс на сексуальные темы, что также отвлекло ее внимание.

Правообладатель иллюстрации Police handout/ Facebook Image caption Эмбер Гайгер (слева) утверждала, что решила, будто Ботам Джин (справа) влез к ней в квартиру

Прокуроры, в свою очередь, обвинили Гайгер в том, что она "в рейдерском стиле" ворвалась в квартиру Джина и начала стрелять, когда он сидел на диване и спокойно ел мороженое.

Сама Гайгер утверждала, что когда она начала открывать дверь, то поняла, что она не заперта. По ее словам, она была уверена, что это дверь ее квартиры, но на самом деле это была квартира этажом выше.

Помощник окружного прокурора Джейсон Файн назвал ее свидетельства "ерундой" и заявил, что ее действия "вовсе не были ошибкой".

Однако представитель подразделения техасских рейнджеров, занимавшийся расследованием этого дела, заявил под присягой, что жители многоквартирного домап, где жили Джин и Гайгер, нередко по случайности пытались зайти в чужую квартиру, и что это связано с архитектурными особенностями дома.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эмбер Гайгер получила 10 лет тюрьмы за убийство. Сама Эмбер утверждает, что сделала это по ошибке

Прокуроры, в свою очередь, заявили, что находившаяся не при исполнении служебных обязанностей Эмбер не смогла различить явные признаки того, что ошиблась квартирой. Так, она не заметила яркий красный коврик, лежавший перед дверью квартиры Джина.