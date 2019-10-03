ФБР запустило в "Фейсбуке" рекламу-вербовку для россиян с ошибками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ведомстве говорят, что готовы и дальше использовать этот метод

Федеральное бюро расследований США опубликовало в "Фейсбуке" рекламу на русском языке с призывом помогать американским спецслужбам. В тексте рекламы обнаружились ошибки.

Как выяснил телеканал Си-эн-эн, в одном из объявлений была изображена фотография выпускницы вуза с родителями. Текст объявления гласил: "Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Правообладатель иллюстрации FBI - Federal Bureau of Investigation/Facebook

На другом объявлении - шахматная доска с фигурами и надпись: "Не пора ли вам сделать свой ход?" (на этот раз без ошибок, но со странным сочетанием фигур - на доске одинокий король и 16 пешек в два ряда). Еще одно объявление представляет собой изображение человека, идущего по мосту под зонтом, с надписью "Время наводить Мосты".

На Си-эн-эн ошибки объясняют тем, что объявления придумывали не носители русского языка.

Ссылки с рекламы ведут на страницу с контактами бюро ФБР в Вашингтоне. Там на русском языке написано: "Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично", и указан адрес.

В ФБР от комментариев по поводу рекламы отказались, представитель бюро Алан Колер сказал Си-эн-эн лишь, что "у России множество разведчиков, работающих в ее дипломатических представительствах по всему миру". "Они очень активны и представляют угрозу безопасности для США и наших союзников", - отметил он.

"ФБР использует различные средства для сбора информации, в том числе использование источников, - сказал Колер. - ФБР будет использовать все доступные законные средства для поиска людей, владеющих информацией, которая может помочь защитить Соединенные Штаты от угроз национальной безопасности".

"Россия долгое время была угрозой для США с точки зрения контрразведки, и ФБР "продолжит адаптировать наши методы расследования и агитационной кампании для противодействия угрозе", добавил он.

В разделе "Библиотека рекламы" соцсети видно, что все три русскоязычные рекламные объявления со страницы ФБР были опубликованы 11 сентября 2019 года и активны до сих пор.

В апреле этого года корреспондент Би-би-си Петр Козлов рассказывал о рекламе ЦРУ на русском языке в метро Вашингтона. Помимо русского, в управлении указывали на нехватку источников, говорящих на китайском, корейском, арабском и хинди.

В ноябре 2018 года прокуратура США предъявила шести россиянам и двум гражданам Казахстана обвинения в мошенничестве с рекламой в интернете.

Восьми фигурантам дела инкриминируется мошенничество с применением электронных средств коммуникации, взлом компьютеров, хищение персональных данных и отмывание денег. Сейчас по их делам идут судебные процессы в Федеральном суде Восточного округа Нью-Йорка.

Из заявления прокуратуры следует, что группировка создала два ботнета - Methbot и 3ve2, чтобы зарабатывать деньги на рекламе в интернете. По версии следствия, фигуранты дела получили доступ к более чем 1,7 млн персональных компьютеров и с их помощью обеспечивали миллиарды кликов нужной рекламе. Они выдавали себя за владельцев рекламных агентств и предоставляли заказчикам несуществующие свидетельства того, что пользователь реагирует на рекламу и взаимодействует с ней.

Система имитировала не только заход на нужный сайт, но и движение курсора мыши по странице, ее прокрутку, включение и выключение видеоролика - бот мимикрировал под живого пользователя. В реальности же никаких заинтересованных клиентов не существовало.