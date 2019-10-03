Мужчина с ножом напал на полицейских в Париже

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция оцепила место происшествия

Неизвестный серьезно ранил полицейского в центральной префектуре полиции в Париже, через дорогу от Собора Парижской богоматери. Полицейский погиб от ранений.

Нападавшего, личность которого пока не установлена, убил другой сотрудник.

"Один наш коллега погиб в результате ножевого нападения. Другой коллега в шоковом состоянии, а нападавший убит еще одним сотрудником полиции", - сказал глава профсоюза полицейских Лоик Травер.

Местная пресса сообщает, что вооруженный человек вошел в полицейский участок в центре Парижа около полудня по местному времени и бросился на полицейского с ножом.

Близлежащая станция метро Cité закрыта из соображений безопасности, район происшествия оцеплен.