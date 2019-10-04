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В четверг президент США Дональд Трамп впервые публично призвал власти Китая провести расследование в отношении его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына.

Такой же призыв в адрес ураинского президента Украины Владимира Зеленского обернулся скандалом и стал поводом для начала процесса импичмента президента США.

"Китаю стоит начать расследование в отношении Байденов, потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло с Украиной", - сказал Трамп журналистам на лужайке Белого дома.

Журналисты попросили Трампа уточнить, обращался ли он к председателю КНР Си Цзиньпину с соответствующей просьбой. "Нет, но, очевидно, что это то, о чем мы можем задуматься", - ответил Трамп.

В ночь на пятницу телеканал Си-эн-эн сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Трамп обсуждал ситуацию вокруг Джо Байдена с китайским лидером еще 18 июня во время телефонного разговора.

По данным телеканала, Белый дом хранит запись разговора на высокозащищенном сервере - там же, где хранится беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани на прошлой неделе обвинил Хантера Байдена в том, что он получал средства из Китая. В МИД КНР эти утверждения назвали беспочвенными.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осужденному на пять лет колонии за твит о детях силовиков. Накануне блогеры написали открытое письмо в поддержку Синицы. "Твит Синицы - это его мнение о возможных последствиях чрезмерно жестких действий сотрудников полиции к протестующим, - говорится в письме. - Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием". Письмо подписали Александр Горбунов (Сталингулаг), Руслан Усачев, Рустем Адагамов, Ирина Шихман и другие блогеры.

Коптевский суд Москвы рассмотрит иск Московского метрополитена к организаторам акции за честные выборы в Москве 27 июля. Метрополитен требуетвзыскать убытки в размере 53 тысяч 642 рублей 20 копеек. Ответчиками по иску выступают Алексей Навальный, Илья Яшин, Иван Жданов, Юлия Галямина, Георгий Албуров и Любовь Соболь. С оппозиционеров уже взыскали 3,4 млн рублей по иску ГБУ "Автомобильные дороги" ("за помятые газоны") и 1,2 млн рублей по иску "Мосгортранса" ("за простои автобусов из-за митингующих"). Также на днях суд частично удовлетворил иск владельцев ресторана "Армения" на Тверской улице к оппозиционерам, обязав их компенсировать убытки в размере более 240 тыс. рублей.

Шотландцам запретили шлепать детей

Шотландия стала первой страной Великобритании, запретившей родителям шлепать своих детей, сообщает газета Times. В четверг законопроект был принят большинством голосов в парламенте Шотландии, которому делегировано решение некоторых местных вопросов. Times добавляет, что, согласно соцопросам, большинство взрослых британцев не поддерживает такой запрет.

"Достоверно, но без волшебства"

Посвященный российской императрице Екатерине II (ее роль исполнила Хелен Миррен) сериал "Екатерина Великая" в четырех частях был встречен смешанными отзывами в британской прессе. Times попросила написать рецензию историка Орландо Файджеса, выступавшего консультантом британской экранизации "Анны Карениной". Файджес заключил, что у HBO получилось снять "достаточно достоверную историю". Историк, однако, указал на ряд ошибок. В частности, в фильме показано восстание Пугачева, и, по словам историка, крепостные крестьяне ошибочно называются рабами, что неверно. Рецензия в Guardian описывает актерскую работу Миррен как "великолепную" и напоминает, что актриса - внучка полковника Русской императорской армии. Однако самому сериалу, по мнению издания, не хватает "волшебства". Он получился "рабочей лошадкой с хорошими актерами, удачными моментами и лучшими побуждениями, но не чистокровным скакуном", пишет Guardian. Российская премьера сериала - 21 октября.

Громкая отставка

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, назначенный всего четыре месяца назад, ушел в отставку. В интервью Би-би-си он связал свой уход с конфликтом вокруг "Приватбанка", принадлежавшего Игорю Коломойскому, и заявил, что больше не может эффективно работать в команде президента Зеленского.

Видео в два клика

Компания Facebook запустила мессенджер для общения с близкими друзьями в "Инстаграме". Приложение Threads позволяет пользователям моментально делиться сообщениями, фотографии, видеозаписи и сториз с теми, кого они ранее внесли в список лучших друзей в "Инстаграме". Facebook отмечает, что приложение Threads - это самый быстрый способ поделиться фото или видео с близкими друзьями - это можно сделать всего в два клика.

Чума из Татарстана

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Немецкие ученые пришли к выводу, что масштабная эпидемия бубонной чумы, разразившая в Западной Европе в XIV веке и получившая название "Черная смерть", пришла из Поволжья - с территории современного Татарстана. Жертвами Черной смерти стали десятки миллионов людей (по разным данным, до 60% населения европейского континента), а повторные вспышки заболевания продолжались вплоть до конца XVIII века.

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Почитайте статью нашего вашингтонского корреспондента Кирилла Белянинова о том, почему начатая демократами процедура импичмента Трампа может только мобилизовать консервативный электорат и помочь его переизбранию.

Media playback is unsupported on your device План экоактивистов полить бутафорской кровью 100-летние здание Казначейства в Лондоне не удался

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Олег Михайлов