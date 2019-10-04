Опрос: россиянам для счастья нужна 161 тысяча рублей в месяц, москвичам - более 200 тысяч

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Среднестатистическому россиянину необходимо зарабатывать 161 тысячу рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливым, свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

Согласно опросу, среди жителей крупнейших городов страны самые высокие запросы у москвичей - им для счастья нужно 212 тысяч рублей в месяц. На втором месте - жители Владивостока, которым необходимо 205 тысяч. Самую скромную сумму назвали жители Оренбурга - 115 тысяч рублей.

Мужчинам, как следует из опроса, для счастья нужна в среднем 181 тысяча рублей, в то время как женщинам - почти на треть меньше: 138 тысяч.

Требования к зарплате растут с возрастом, показал опрос. Так, если молодым респондентам хватит 118 тысяч рублей для счастья, то гражданам в возрасте от 35 до 44 лет необходимо уже 172 тысячи.

Запросы также растут с увеличением фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30 тысяч рублей для счастья нужно 117 тысяч рублей, а тем, кто зарабатывает более 80 тысяч, требуется уже 238 тысяч рублей в месяц, отмечается в сообщении.

Опрос проводился среди 2,5 тысяч экономически активных респондентов старше 18 лет в 449 населенных пунктах из всех округов России.

В июле этого года Росстат опубликовал статистику, согласно которым реальные располагаемые доходы россиян в первой половине 2019 года снизились на 1,3%. Доходы падают пять с половиной лет подряд (с паузой в 2018 году).

В марте агентство ООН по поиску решений для стабильного развития (Sustainable Development Solutions Network (SDSN) опубликовало ежегодный список самых счастливых стран мира, в котором Россия заняла лишь 68-е место, оказавшись между Пакистаном и Филиппинами.

По сравнению с прошлым годом Россия опустилась на девять строчек, по сравнению с позапрошлым - на 19.