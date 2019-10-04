Журналистка Юлия Юзик задержана в Иране. Чем она известна?

Правообладатель иллюстрации Yulia Yuzik/Facebook

Российская журналистка Юлия Юзик задержана в Иране, сообщают в соцсетях ее друзья и родственники. Посольство России в Тегеране запросило консульский доступ к задержанной.

Иранская сторона пока дает комментариев по этому вопросу.

Первой о задержании журналистки сообщила дочь Юлии. Она написала в аккаунте своей матери в "Фейсбуке", что у Юлии при задержании отобрали мобильный телефон, а в субботу ожидается суд по ее делу.

Журналист Борис Войцеховский на своей странице в соцсети написал, что Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и ей может грозить от 10 лет тюрьмы.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил Интерфаксу, что задержание журналистки, возможно, связано с израильской визой в ее паспорте, "потому что в Иране понятно, как к этому относятся".

В посольстве России в Тегеране сообщили, что находятся в курсе ситуации и выясняют детали происшедшего. Пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко сказал, что к ней запрошен консульский доступ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в связи с задержанием Юзик посол Ирана в России приглашен в российский МИД.

"Невесты Аллаха" и "Бесланский словарь"

Юлия Юзик работала корреспондентом изданий "Комсомольская правда" и "Русский Newsweek". В 2003 году она опубликовала книгу "Невесты Аллаха", которая принесла ей международную известность и была переиздана в девяти странах.

В книге рассказывается о судьбах террористок-смертниц в России. Юзик подробно описывает процесс превращения молодых кавказских женщин в "живые бомбы" и исследует причины этого явления. Фрагменты из книги были опубликованы в "Комсомольской правде" накануне ее выхода в свет.

"Невесты Аллаха" вызвали противоречивую реакцию у критиков и читателей. В 2006 году советник Норвежского Хельсинкского Комитета Оге Боркгревинг опубликовала критический отзыв на книгу, в котором утверждала, что она основана на предвзятой и сомнительной информации.

Позднее Юзик выпустила еще одну книгу - "Бесланский словарь", в которой собраны фрагменты из более сотни бесед автора с бывшими заложниками террористов во время захвата школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Предисловие к книге написала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

В интервью "Радио Свобода" в 2010 году Юзик предостерегала, что, несмотря на резкое снижение числа терактов в России, запрос на появление женщин-смертниц на Северном Кавказе все еще есть.

"Что с этим делать? Я считаю, что силовой метод за все эти годы доказал, что он не очень действенный. Но и демократия, я считаю, совершенно не подходит для Северного Кавказа, потому что, плохо ли это, хорошо ли, но в Чеченской республике, в отличие от Дагестана и Ингушетии, все-таки порядок и тишина", - рассуждала она.

В 2016 году Юлия Юзик баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана при поддержке "Открытой России" Михаила Ходорковского, однако избраться парламент не смогла.

Как отмечает РБК, Юзик неоднократно выступала в СМИ в качестве эксперта по Ирану. Борис Войцеховский пишет, что она какое-то время работала корреспондентом в Тегеране и перед задержанием вновь поехала туда по приглашению.