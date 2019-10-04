В Гонконге запретили противогазы, а Apple изъял карту разгона протестов

Правообладатель иллюстрации HKmap Live Image caption HKmap Live показывает на карте передвижения полиции

Корпорация Apple удалила из App Store приложение, с помощью которого протестующие в Гонконге отслеживали со своих смартфонов передвижения полиции и применение ею слезоточивого газа. В компании заявили, что приложение HKmap Live использовалось в противоправных целях, а именно помогало демонстрантам избежать встречи с правоохранительными органами.

Также в пятницу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм запретила участникам уличных акций скрывать лицо масками и любыми другими способами, опираясь на закон (ордонанс), изданный в Гонконге еще в колониальную эпоху - в 1922 году. Закон позволяет властям принимать меры в ответ на так называемое "состояние серьезной опасности для общества".

В последний раз этот законодательный акт применялся в 1967 году во время студенческих волнений, когда Гонконг находился под британским управлением.

После начала протестов Гонконге самодельные маски, респираторы и противогазы стали часто встречаться на улицах города. Их носят не только протестующие, но и журналисты и бригады скорой помощи, выезжающие на места столкновений с полицией; протестующие надевают маски как для защиты от слезоточивого газа, так и для затруднения опознания властями.

Решение властей запрещает не только маски, но и другие способы изменения внешности протестующих, например раскраску лица.

Во вторник 18-летний участник протестов был госпитализирован с пулевым ранением в грудь. При этом шеф гонконгской полиции Стивен Ло заявил, что стрельба боевыми патронами по демонстрантам в данном случае была законна и оправданна.

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Доступно в Google

Приложение HKmap Live, которое собирает информацию из чатов в Telegram (которым тоже широко пользуются гонконгские протестующие), по-прежнему доступно для скачивания в магазине приложений Google и в сети.

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Apple не сообщает, поступала ли к ним просьба об изъятии приложения от властей Китая.

Гонконгская оппозиция заявляет, что приложение помогало участникам протестов защититься от полицейских дубинок и резиновых пуль. Столкновения на улицах Гонконга, начавшиеся после массовых демонстраций летом, в последнее время стали особенно ожесточенными.

Решение Apple о запрете приложения, которым пользовались демонстранты, некоторые критики назвали прогибом перед Китаем. "HKmap Live лишь сообщает локальную информацию: перекрытие дорог, слезоточивый газ, присутствие полиции. Оно передает информацию и более ничего", - написала в "Твиттере" профессор техносоциологии и колумнистка газеты "Нью-Йорк Таймс" Зейнеп Туфекчи.

Разработчики приложения HKmap Live назвали решение Apple ошибкой бюрократов, заявив, что компания автоматически зачислила каждого пользователя в преступники. "Что угодно может быть использовано для противоправных целей, если окажется не в тех руках. Наше приложение дает информацию, и мы не помогаем незаконной деятельности".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Студенты колледжа провели акцию солидарности с демонстрантом, которому полицейский выстрелил в грудь из боевого оружия

Соцсеть TikTok, принадлежащая Китаю, также ввела ограничения на контент, имеющий отношение к протестам в Гонконге, за что подверглась критике и обвинениям в политической цензуре.