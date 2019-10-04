Массовые протесты в Ираке: десятки погибших, сотни пострадавших

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующие игнорируют объявленный комендантский час

По Ираку прокатилась волна демонстраций протеста, в основном в Багдаде и населенных шиитами районах страны. Не менее 20 человек погибли, сотни получили ранения в ходе разгона протестующих силами безопасности.

Протесты начались три дня назад и пока не прекращаются.

Насколько можно судить, демонстранты организуются самостоятельно, у них нет лидеров. Они протестуют против чрезвычайно высокого уровня безработицы среди молодежи, плохого качества государственных услуг и роста коррупции.

Отключенный интернет

В четверг власти объявили, что в Багдаде на неопределенное время вводится комендантский час. Его обязаны соблюдать все жители столицы, кроме тех, кто отправляется в аэропорт или возвращается оттуда. Исключение сделано также для машин скорой помощи и паломников.

Силы безопасности заблокировали все основные улицы и мосты.

Кроме того, резко ограничен доступ к интернету - временами власти его просто отключают, чтобы затруднить демонстрантам возможность координировать свои действия при помощи соцсетей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это самые крупные протесты в Ираке больше чем за год

Несмотря на это, тысячи человек в четверг собрались на площади Тахрир, главном месте проведения демонстраций. Полиция применила слезоточивый газ и стреляла в воздух, разгоняя протестующих.

"Мы продолжим до тех пор, пока правительство не рухнет", - сказал в интервью агентству Франс пресс 22-летний Али, безработный выпускник университета.

"У меня в кармане всего 250 лир (20 американских центов), а у членов правительства - миллионы", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протестующие говорят, что не намерены расходиться

Реакция правительства

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди, отставки которого требуют демонстранты, выступил по телевидению с обращением к народу, заявив, что согласен со справедливыми, как он сказал, требованиями демонстрантов.

На время его выступления в стране вновь заработал интернет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьер-министр Махди очень редко выступает по телевидению

Премьер-министр сказал, что его правительство будет работать над требованиями протестующих, но добавил, что нет "волшебного способа" разрешить стоящие перед страной проблемы.

Махди призвал парламент страны одобрить законопроект, который обеспечивал бы бедным слоям населения гарантированный доход. Однако, напомнил премьер, на это уйдет время.

ООН, США и правозащитная организация Amnesty International выразили беспокойство происходящим и призывают власти Ирака проявлять сдержанность.

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Экономическое положение Ирака

Ирак - четвертая в мире страна по размерам запасов нефти, но из 40 миллионов населения 22,5% живут меньше чем на два доллара в день (данные Всемирного банка за 2014 год). В каждой шестой семье ощущается нехватка продовольствия.

В 2018 году уровень безработицы достигал 7,9% в год, но среди молодежи он вдвое выше. Почти 17% работоспособных иракцев могут найти лишь временную работу.

Страна все еще восстанавливается от последствий тяжелейшей войны с боевиками ИГ (организация запрещена в России), которые в 2014 году захватили значительную часть запада и севера Ирака.

По оценкам правительства Ирака и Всемирного банка, на реконструкцию понадобится не менее 88 млрд долларов.