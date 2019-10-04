Бессвязно разговаривал, слышал голоса: что рассказала жена убийцы полицейских в Париже
У человека, зарезавшего в четверг четверых полицейских в Париже накануне был эпизод психотического характера: он бессвязно разговаривал и слышал голоса у себя в голове, рассказала его жена.
45-летний Макаэль Арпон был застрелен полицией на месте происшествия. Французские власти пытаются установить причины нападения.
Жена Арпона временно задержана, но прокуратура заявляет, что ей не предъявлено никаких обвинений.
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Представители профсоюза полицейских говорят, что у Арпона мог быть конфликт на рабочем месте.
Насколько известно, его жена также сказала, что у него были разногласия с руководством и он считал, что его работу недооценивают. Арпон также был глух на 70%.
Убийства произошли через сутки после того, как полицейские Франции провели однодневную забастовку, протестуя против растущего уровня насилия против стражей порядка. По данным профсоюза полицейских, с начала этого года более 50 полицейских покончили с собой (за 2018 год среди французских полицейских было 35 самоубийств).
"Идеальный служащий"
По словам министра внутренних дел, Арпону было 45 лет, он 16 лет проработал компьютерным специалистом в разведывательном подразделении полиции.
Министр сказал, что до инцидента поведение Арпона не вызывало никакой тревоги, он даже казался идеальным служащим.
Полтора года назад Арпон обратился в ислам, и, согласно сообщениям в прессе, перестал разговаривать с коллегами женского пола. Представительница правительства сказала, что никаких признаков радикализации он не проявлял.
Как это было
В четверг, примерно в час дня по местному времени Арпон вошел в здание префектуры, где он работал, сразу же направился в свой отдел и начал нападать с ножом на своих коллег.
Он ударил ножом троих мужчин в их кабинетах и двух женщин на лестничной площадке. Двое мужчин и две женщины них скончались. Затем его самого застрелили во внутреннем дворе здания.
Пятый раненый полицейский получил серьезные ранения, был отправлен в больницу и перенес операцию.