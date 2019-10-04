В Ростове осуждены три сторонника Мальцева. Их обвинили в подготовке беспорядков

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Следователи считают, что фигуранты дела состояли в одном чате в "Телеграме", где подбирали соратников

Ростовский областной суд приговорил к Владислава Мордасова и Яна Сидорова к реальным срокам лишения свободы, а Вячеслава Шашмина - к условному. Молодых людей признали виновными в попытке организации и участия в массовых беспорядках в Ростове-на-Дону.

Мордасов получил шесть лет и семь месяцев лишения свободы, Сидоров - шесть с половиной лет. Оба признаны виновными в покушении на организацию массовых беспорядков. Шашмина признали виновным в покушении на участие в беспорядках и приговорили к трем годам условно.

5 ноября 2017 года Мордасов и Сидоров с плакатами "Верните землю погорельцам" и "Правительство в отставку", а также громкоговорителями пришли к правительству области. Там их задержали полицейские. Третьего обвиняемого, Вячеслава Шашмина, задержали тогда же в переулке неподалеку от площади. На момент задержания самому старшему из них был 21 год.

Позднее следователи выяснили, что все они состояли в одном чате в "Телеграме". По мнению прокуратуры, в этом чате, который являлся ячейкой запрещенного в России движения "Артподготовка", Мордасов подбирал соратников для проведения в Ростове массовых беспорядков. Сидоров, как считает прокуратура, был администратором чата; его участники несколько раз перед выходом на площадь встречались в кафе.

Сами же фигуранты дела своей вины не признали. Они утверждали, что вышли на мирный митинг, в ходе которого никто не пострадал, и были без оружия. Мордасов свое участие в "Артподготовке" не признал.

На заседании суда 18 июня они назвали самооговором свои признательные показания во время следствия, писал "Кавказский узел". Активисты заявили, что подверглись давлению со стороны силовиков. О таком давлении также несколько раз заявляли в суде свидетели. Несколько человек признались, что подписали протоколы допроса из опасения за свою жизнь и страха уголовного преследования.

Допрошенные во время заседания суда 13 августа следователи отвергли обвинения в давлении на активистов, пишет издание, и заявили, что те добровольно давали показания и подписывали протоколы.

Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

Масштабную протестную акцию 5 ноября 2017 года анонсировал лидер движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев. Он долгое время вел видеоблог, в котором и анонсировал ноябрьскую "революцию" 2017 года. В тот день было задержано около 450 человек по всей России.

Движение "Артподготовка" в России признано экстремистским. ФСБ неоднократно заявляла, что оно создано для дестабилизации ситуации в стране и "организации в России революции".