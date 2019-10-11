Адвокат Беньяш оштрафован на 30 тысяч рублей. Он якобы укусил полицейского в Краснодаре

Правообладатель иллюстрации facebook.com/mbenyash Image caption Полицейские утверждают, что Беньяш укусил одного из них за палец

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей. Его признали виновным в применении насилия в отношении полицейского - по версии следствия, мужчина укусил одного из полицейских при задержании.

Беньяш приехал в Краснодар 8 сентября 2018 года, за день до митинга против пенсионной реформы, для оказания помощи людям, которых задержат на акции, рассказывал Би-би-си его адвокат Александр Попков.

Как утверждало обвинение, в день митинга 9 сентября двое полицейских подошли к адвокату, разъяснили ему причины задержания, показали служебные удостоверения и попросили проехать с ними в отдел. По версии полиции, он сам сел в машину, а в пути схватил и укусил одного из полицейских за руку, а другого несколько раз ударил в область лица локтем. Он пытался вырваться из автомобиля и бился головой об стекло, утверждают следователи.

По словам Попкова же, двое полицейских схватили за руку Беньяша и без объяснений начали сажать в машину. Он не оказывал сопротивления при задержании, говорил Попков, хотел связаться с адвокатом, но полицейский начал отнимать телефон.

Он не отдал телефон, после чего полицейский начал "выкручивать ему руки, душить, выдавливать пальцами глаза, наносить ему удары". Когда машина приехала к ОВД, на Беньяша уже надели наручники, "полицейские вытащили его из машины и кинули лицом в асфальт".

После случившегося в отношении Беньяша возбудили сначала административное дело о неповиновении полицейским, за которое он уже отсидел 14 суток в спецприемнике, а затем и уголовное. Защита Беньяша обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на избиения при задержании.

В апреле 2019 года суд в Краснодаре признал незаконным арест Беньяша на 14 суток по административному делу после митинга и назначил ему 100 тысяч рублей компенсации. Прокуратура поддержала отмену административного ареста.

Сам Михаил Беньяш говорил, что это решение не следует воспринимать как благоприятное: по его мнению, административный арест был отменен, чтобы осудить его уже по уголовному делу, поскольку одно и то же событие нельзя рассматривать и как административное правонарушение, и как уголовное преступление.

В мае адвокатская палата Кубани признала Беньяша виновным в дисциплинарном проступке. Правозащитный центр "Мемориал" признал адвоката преследуемым по политическим мотивам.