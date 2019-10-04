Принц Гарри подал в суд на владельцев газет Sun и Daily Mirror
Герцог Сассекский подал в суд на владельцев двух британских таблоидов - Sun и Daily Mirror в связи с предполагаемым незаконным прослушиванием телефонных разговоров.
Иск принца Гарри подтвердили Букингемский дворец и представитель News Group Newspapers, выпускающей газету Sun.
Другая компания, против которой подан иск, - MGN Limited, владеющая газетами Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People.
Поданные в Высокий суд Англии и Уэльса документы от лица принца Гарри, как сообщается, касаются случаев незаконного перехвата голосовых сообщений.
Ранее на этой неделе принц Гарри и его супруга Меган подали иск против британской газеты Mail on Sunday.
Герцог и герцогиня Сассекские считают, что таблоид незаконно опубликовал письмо Меган, адресованное отцу.
Би-би-си пока не установила, к какому периоду относятся нынешние обвинения в адрес Sun и Daily Mirror.
Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд сообщает, что, как предполагается, эти обвинения касаются скандала вокруг взлома личных телефонов, разразившегося в Британии еще в начале 2000-х годов.