Между парламентом, Брюсселем и судом. Нелегкий выбор Бориса Джонсона

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Британское правительство все-таки выполнит требования срочно принятого парламентом закона и направит Евросоюзу письмо об очередной отсрочке брексита, если к 19 октября не будет достигнута договоренность с ЕС. Об этом говорится в бумагах, направленных адвокатами правительства в Сессионный суд Шотландии, высшую судебную инстанцию по гражданским делам.

Нынешний премьер-министр Борис Джонсон не раз называл этот закон "актом капитуляции" парламента перед ЕС. Он клялся, что "скорее сдохнет в канаве", чем попросит Брюссель об очередной отсрочке. И обещал вывести Британию из ЕС 31 октября, чего бы это ни стоило.

Один из главных идеологов брексита депутат Стив Бейкер сказал, что его источники в правительстве называют показания в суде формальным свидетельством того, что правительство не собирается нарушать закон, а не подтверждением отсрочки. Более того, он уверяет, что ее не будет.

"Это не означает отсрочку. Это не значит, что мы останемся в ЕС после 31 октября. Мы выйдем", - написал он.

Пропустить Twitter пост , автор: @SteveBakerHW A source confirms all this means is that Government will obey the law.



It does not mean we will extend.



It does not mean we will stay in the EU beyond Oct 31.



We will leave. https://t.co/LuVt45rMAr — Steve Baker MP (@SteveBakerHW) 4 октября 2019 г.

Требование отсрочки в случае провала переговоров с Брюсселем содержится в законе, принятом в сентябре британским парламентом. С тех пор Борис Джонсон неоднократно повторял, что брексит случится при любых условиях.

Пока речи о новой сделки между Лондоном и Брюсселем не идет, а последние предложения правительства Джонсона Евросоюз встретил прохладно, и мало кто верит, что за две оставшиеся недели им удастся согласовать сделку с ЕС и протащить ее через парламент.

Три человека, среди которых депутат парламента от Шотландской национальной партии Джоанна Черри, адвокат Джо Моам и бизнесмен Дэйл Винс, обратились с ходатайством в Сессионный суд Шотландии с просьбой решить, что делать, если премьер все-таки нарушит закон.

Суд может отказаться принимать какое-либо решение. Другой вариант - он может постановить, что если Борис Джонсон и в самом деле откажется подписывать уже готовое письмо в Брюссель, то за него это может сделать клерк суда. Кроме того, суд должен решить, должен ли премьер-министр быть наказан при таком исходе событий, и если да, то как именно.

Теоретически Джонсону может грозить либо штраф, либо даже тюремное заключение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тот же самый Сессионый суд постановил, что Борис Джонсон нарушил закон, временно распустив парламент в сентябре

Разве это возможно?

Сессионный суд обладает прерогативой, известной под латинским названием Nobile Officium, и он может разрешать споры между сторонами, даже при отсутствии определенных законов, по вопросу вокруг которого идет диспут, или же в случаях, когда стороны не в состоянии прийти к соглашению о том, как именно интерпретировать текст законодательства.

Но для того чтобы применить эту прерогативу суд должен быть удовлетворен, что соблюдены определенные условия, а именно, что возникли экстраординарные и непредвиденные обстоятельства, из-за которых дело оказалось неразрешимым. Кроме того, дело должно быть срочным и безотлагательным. Истцы могут жаловаться лишь на чьи-то действия, которые нарушают букву и дух закона. И, кроме того, вопрос невозможно разрешить иначе.

Если суд решит, что прерогатива Nobile Officium распространяется на жалобу против Джонсона, то он примет свое решение в начале следующей недели. Слушания начались в пятницу.

Если да, то перед Джонсоном стоит простой выбор - согласиться исполнить закон, запрещающий ему выводить Британию из ЕС, забыв при этом о своих громогласных заявлениях, или ожидать какое именно наказание уготовит для него шотландский суд.