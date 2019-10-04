В России добыли "алмаз-матрешку". Как он выглядит и чем уникален?

Российская компания "Алроса" добыла алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. В "Алросе" полагают, что добыли первый подобный алмаз в истории.

Благодаря своей особенности, камень напоминает русскую матрешку, говорится в сообщении компании.

Алмаз добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии.

Возраст алмаза может составлять более 800 млн лет.

"Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи, - сказал замдиректора компании Олег Ковальчук. - Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости".

По результатам исследования у ученых появилась гипотеза о том, как именно сформировался кристалл: сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста, сказано в сообщении компании.

"Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство", - добавил Ковальчук (цитаты по сайту "Алросы").

Алмаз весит 0,62 карата (0,124 грамма), размер - 4,8×4,9×2,8 миллиметра.

В "Алросе" пока не определились, что делать с уникальным кристаллом, сказали Интерфаксу в компании. Пока же его отправят в Геммологический институт Америки (исследующий алмазы) на оценку.

Как правило, редкие алмазы идут в огранку и продаются как бриллианты, но особо уникальные образцы передают в Гохран, пишет агентство.