В России добыли "алмаз-матрешку". Как он выглядит и чем уникален?
Российская компания "Алроса" добыла алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один алмаз. В "Алросе" полагают, что добыли первый подобный алмаз в истории.
Благодаря своей особенности, камень напоминает русскую матрешку, говорится в сообщении компании.
Алмаз добыли на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате в Якутии.
Возраст алмаза может составлять более 800 млн лет.
"Насколько нам известно, такие алмазы еще не встречались в истории мировой алмазодобычи, - сказал замдиректора компании Олег Ковальчук. - Обычно в таких случаях одни минералы замещаются другими без образования полости".
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По результатам исследования у ученых появилась гипотеза о том, как именно сформировался кристалл: сначала появился внутренний алмаз, а внешний образовался во время последующих стадий роста, сказано в сообщении компании.
"Самым интересным для нас было выяснить, каким образом между внутренним и внешним алмазами образовалось воздушное пространство", - добавил Ковальчук (цитаты по сайту "Алросы").
Алмаз весит 0,62 карата (0,124 грамма), размер - 4,8×4,9×2,8 миллиметра.
В "Алросе" пока не определились, что делать с уникальным кристаллом, сказали Интерфаксу в компании. Пока же его отправят в Геммологический институт Америки (исследующий алмазы) на оценку.
Как правило, редкие алмазы идут в огранку и продаются как бриллианты, но особо уникальные образцы передают в Гохран, пишет агентство.