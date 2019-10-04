Пригожин возглавил совет "фабрики медиа", которая теперь называется "Патриот"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Генеральный директор ООО "Конкорд Кейтеринг" Евгений Пригожин во время встречи с представителями деловых кругов Турции и России

Несколько интернет-изданий, которые СМИ связывали с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и "фабрикой медиа", вошли в медиагруппу "Патриот". Попечительский совет группы возглавил Пригожин, который ранее категорически отрицал связь с "фабрикой".

1 октября "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), "Народные новости", "Экономика сегодня" и "Политика сегодня" объявили о создании медиагруппы "Патриот", говорится в сообщении на сайте группы. В пятницу это заметило издание "Открытые медиа".

Их совокупная месячная аудитория превышает 26 млн человек, это больше, чем у ТАСС или RT, пишет издание The Bell.

В качестве главы попечительского совета на сайте "Патриота" указан "Пригожин Евгений". Это первое официальное упоминание Пригожина в одном ряду с сайтами, контроль над которыми ему приписывали СМИ, пишет издание. Самого бизнесмена в прессе прозвали "поваром Путина", поскольку его компания занималась организацией питания для высших лиц государства.

Ранее пресс-служба холдинга "Конкорд", который принадлежит бизнесмену, отрицала какую-либо связь с ними. Сам он говорил РБК, что не имеет никакого отношение к СМИ из "фабрики медиа", но "искренне рад за них" и гордится, что "у данных проектов такой рост".

Две фабрики

Эти издания в СМИ называли "фабрикой медиа" и связывали с "фабрикой троллей", в отношении предполагаемых сотрудников которой США ввели санкции. Журнал РБК в 2017 году выяснил, что СМИ были зарегистрированы по адресу "фабрики троллей".

Би-би-си ранее писала, что СМИ из "фабрики медиа" Пригожина могут быть причастны к распространению фейков. Так, в 2015 году "Народные новости" первыми из СМИ опубликовали видео, в котором мужчина в американской форме расстреливает Коран. Ролик был спродюсирован на "фабрике троллей", форма на мужчине была фальшивой.

Сотрудника РИА ФАН Кирилла Романовского подозревают в том, что он передал троим российским журналистам - Орхану Джемалю, Александру Расторгуеву и Кириллу Радченко - контакт фиксера по имени Мартин. 30 июля 2018 года журналистов убили неизвестные.

В марте 2018 года министерство финансов США внесло в санкционный список Пригожина и еще 18 человек, а также три компании, в том числе "Агентство интернет-исследований" (больше известное как "фабрика троллей").

В декабре того же года санкции были распространены на РИА ФАН, "Экономику сегодня", "Невские новости" и USA Really. Минфин США отнес их к "зонтичной структуре" Пригожина - проекту "Лахта". Компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая финансирует проект "Лахта", в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

"Конкорд" обжаловал санкции США в американском суде.

Зачем нужен "Патриот"

Целью медиагруппы называется максимальное распространение информации о происходящих в России событиях "для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны".

"Россия - великая и неделимая держава, и мы должны сохранить ее такой для будущих поколений, - говорится в заявлении на сайте "Патриота". - На фоне развития современных технологий и интернета растет количество СМИ, в том числе антироссийских, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране".

СМИ, объединившиеся в медиагруппу "Патриот", "обратились к Евгению Викторовичу [Пригожину] с предложением стать главой попечительского совета", заявили РБК в пресс-службе "Конкорда" в пятницу. "Безусловно, для меня это большая честь, поэтому я согласился", - цитирует Пригожина пресс-служба.

Источники финансирования медиагруппы не уточняются. На сайте "Патриота" указан адрес: Приморский проспект, 78. Там расположен жилой комплекс "Лахта плаза", построенный компанией "Конкорд менеджмент и консалтинг", которая принадлежит Пригожину.