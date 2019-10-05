Демократы требуют от Белого дома документы в рамках расследования по импичментну

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отказавшись от добровольного предоставления документов, говорится в письме, президент избрал путь обструкций и сокрытия информации

В США законодатели от Демократической партии потребовали от Белого дома предоставления документов в рамках ведущегося расследования, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа.

Распоряжение о предоставлении документов было выдано в пятницу председателями трех комитетов палаты представителей - по надзору и реформам, иностранной политики и разведки.

Эти документы относятся к обстоятельствам, связанным с телефонным разговором между президентом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля этого года.

Комитеты Палаты представителей, ведущие расследование, требуют от президента в срок до 18 октября предоставить перечисленные документы.

"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и всю страну в такое положение, однако его действия не оставляют нам иного выбора, кроме как предъявить данное требование", - гласит письмо конгрессменов-демократов, направленное Белому дому.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем попыталась принизить значение этого требования, заявив, что оно ничего не меняет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демократы также требуют от вице-президента Майка Пенса разъяснений его роли в этом деле

Отдельное требование о предоставлении документов было направлено вице-президенту Майку Пенсу - его просят прояснить роль, которую тот мог сыграть в этом деле.

Что именно требуют демократы?

В совместном письме председатели трех комитетов Палаты представителей, находящихся под контролем демократов, обвиняют президента Трампа в отказе удовлетворить многочисленные требования по предоставлению документов, относящихся к его разговору с президентом Украины Зеленским 25 июля.

Отказавшись от добровольного предоставления документов, говорится в письме, президент избрал путь обструкций и сокрытия информации.

Отказ выполнить данное требование комитетов конгресса станет свидетельством такой обструкции, которая сама по себе может стать поводом для импичмента, говорится в письме председателей комитетов.

Как отреагировал президент?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Президент Трамп считает, что против него развернута политическая "охота на ведьм"

В пятницу президент Трамп заявил, что демократы располагают в Палате представителей достаточным большинством, чтобы принять резолюцию о его импичменте, однако выразил уверенность, что сенат в ходе судебного разбирательства этого дела примет решение в его пользу.

В настоящее время большинство республиканцев в конгрессе твердо поддерживают президента, хотя уже два сенатора-республиканца выступили против него.

В пятницу сенатор от штата Юта Митт Ромни назвал действия президента возмутительными.

Накануне Дональд Трамп публично призвал власти Украины и Китая расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера в этих странах.

Нет никаких свидетельств о злоупотреблениях со стороны Хантера Байдена, который до начала этого года входил в состав совета директоров украинской газовой компании "Бурисма".

Появились также сообщения о существовании второго источника сведений о неподобающем поведении президента в лице сотрудника разведывательных служб, который рассматривает возможность выдвижения собственной жалобы.

По данным газеты New York Times, этот анонимный сотрудник имеет более недвусмысленные сведения об обстоятельствах, связанных с разговором Трампа с президентом Зеленским.

Газета сообщает, что генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон провел беседу с этим человеком с целью подтверждения заявлений, сделанных первым источником.

Этот источник, который, видимо, является сотрудником ЦРУ, не был прямым свидетелем телефонного разговора, поэтому свидетельство нового должностного лица, подтверждающее его жалобу, может оказаться ценным в рамках ведущегося демократами расследования.