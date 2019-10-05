"Боль деморализует". Поп-звезда Sia рассказала о хроническом заболевании

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сиа старается не рассказывать о себе и даже на концертах закрывает лицо

Австралийская поп-звезда Sia (Сиа) рассказала, что страдает от неврологического заболевания, вызывающего хроническую боль.

Популярная певица и автор песен рассказала в "Твиттере", что у нее диагностирован синдром Элерса-Данлоса - редкое заболевание, вызывающее боль в суставах и сильную усталость.

43-летняя Сиа крайне редко рассказывает о своей личной жизни и даже закрывает лицо - париками и головными уборами - во время живых выступлений.

У нее есть несколько сольных хитов, в числе которых мегапопулярный трек Chandelier, получивший четыре номинации на "Грэмми". Кроме того, она автор песен для таких исполнительниц, как Рианна, Бейонсе, Кэти Перри и Адель.

"Я просто хочу сказать тем, кто страдает от боли - физической или эмоциональной - я вас люблю, не сдавайтесь, - написала певица в "Твиттере" в пятницу. - Боль деморализует, вы не одиноки".

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, существует 13 типов синдрома Элерса-Данлоса - генетического заболевания соединительной ткани, вызываемого дефектами в синтезе коллагена. У болезни есть относительно легкие формы, но некоторые ее типы могут лишать человека трудоспособности.

Что известно о Сиа

Сиа раньше делилась с поклонниками редкими подробностями о своей жизни, в частности, об аутоиммунной болезни Грейвса, которой она страдает, и своей борьбе с зависимостью от алкоголя и лекарственных препаратов.

В прошлом году она рассказала в "Твиттере", что уже восемь лет не принимает вызывающие зависимость вещества.

Сиа, по ее собственным словам, начала употреблять алкоголь и наркотики после смерти своего бойфренда Дэна в Лондоне - около года она прожила с его друзьями, 13 австралийцами.

В 2008 году Сиа рассказала о своей бисексуальности. В 2014 года певица вышла замуж за американского режиссера Эрика Лэнга, однако через два года они развелись.

Два года назад скрытную певицу выследили папарацци и попытались продать в СМИ ее обнаженные фотографии. В ответ Сиа опубликовала фотографию в своем "Твиттере" с подписью: "Похоже, кто-то пытается продать мои обнаженные снимки фанатам. Сэкономьте деньги, вот она [фотография] бесплатно. Каждый день Рождество! [Everyday is Christmas - название альбома певицы]"

Певица также известна своей любовью к собакам и регулярно призывает жертвовать деньги приютам и забирать оттуда питомцев.