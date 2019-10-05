В США вскроют могилу гангстера Джона Диллинджера. Говорят, там захоронен другой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Диллинджер - один из самых известных американских гангстеров 20 века

Власти штата Индиана одобрили эксгумацию тела знаменитого американского гангстера 30-х годов прошлого века Джона Диллинджера, которого сыграл Джонни Депп в голливудском фильме "Джонни Д." (Public Enemies).

Тело Диллинджера требуют достать из могилы его родственники, которые уверены, что на кладбище Краун-Хилл в Индианаполисе был похоронен другой человек.

По общепринятой версии, Диллинджера застрелили в Чикаго агенты ФБР, после чего его тело было захоронено в столице штата.

Администрация кладбища оспорила разрешение департамента здравоохранения Индианы в суде, поэтому раскопку могилы могут отложить или даже вообще запретить, но на данный момент эксгумация назначена на 31 декабря 2019 года.

Просьба об эксгумации была подана племянником и племянницей гангстера. Они считают, что в 1934 году в чикагском театре Biograph, где, как считается, был убит Диллинджер, застрелили не того человека.

По словам родственников гангстера, у них есть свидетельства того, что у похороненного в могиле под именем Диллинджера мужчины другой цвет глаз и другие отпечатки пальцев.

В ФБР называют утверждения родственников теорией заговора. Еще в августе ФБР заявило в "Твиттере", что располагает огромным массивом доказательств того, что в Диллинджер действительно погиб в чикагском театре.

Пропустить Twitter пост , автор: @FBIChicago #DYK some think a stand-in was killed at the Biograph Theater instead of Dillinger?



If it sounds like a conspiracy theory, that’s because it is. A wealth of information supports Dillinger’s demise including 3 sets of fingerprints, all positively matched. — FBI Chicago (@FBIChicago) 1 августа 2019 г.

Кто такой Джон Диллинджер

Гангстер, живший в США в 1930-е годы, в эпоху Великой депрессии, возглавлял грабившую банки банду.

За свою преступную карьеру Диллинджер дважды бежал из тюрьмы и заработал в США ярлык "врага общества номер 1".

Власти в какой-то момент обещали награду в десять тысяч долларов любому, кто поможет поймать гангстера.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джонни Депп сыграл Диллинджера в фильме 2009 года "Джонни Д."

В 2009 году в прокат вышел фильм Public Enemies (в российском прокате "Джонни Д.") режиссера Майкла Манна.

В нем описываются последние дни Диллинджера и возникновение Федерального бюро расследования (ФБР) в том виде, в котором оно существует сейчас.