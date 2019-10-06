Народ против "формулы Штайнмайера": тысячи митингующих под окнами Зеленского

Правообладатель иллюстрации ВВС Image caption Участники акции протеста зажгли на Майдане дымовые шашки

Несколько тысяч человек вышли в Киеве на Майдан на акцию протеста против согласования Украиной "формулы Штайнмайера".

После акции на Майдане колонна двинулась к офису президента, где митингующие начали скандировать: "Нет капитуляции!"

Среди протестующих - экс-президент Петр Порошенко с супругой Мариной.

Это первая столь крупная акция протеста со времени избрания президента Владимира Зеленского.

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Участники акции выступают против любых действий власти, направленных, по их мнению, на капитуляцию и сдачу национальных интересов Украины.

К таковым они относят реализацию "формулы Штайнмайера", что подразумевает предоставление "особого статуса" Донбассу и отвод украинских войск от линии разграничения.

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Люди держат в руках флаги Украины, плакаты с лозунгами "Ради чего проливалась кровь?", "Нет капитуляции", "Нет амнистии", "Слуга, выходи, народ пришел", "Лучше беги отсюда", "Сюда иди, разбойник" , "ЗЕмократуру вон!", плакат с фотографией Виктора Януковича и словами: "Вова, беги".

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Организаторы акции со сцены Майдана призывали Владимира Зеленского не сдавать позиции Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, не предоставлять никаких статусов оккупированным территориям и помнить, что Россия, по их словам, остается государством-агрессором".

С места событий

Святослав Хоменко, Би-би-си, Киев

Если на Майдане участники акции были вынуждены молча стоять и слушать довольно скучные речи ораторов со сцены, то возле офиса президента они могли дать волю эмоциям и креативности.

"Зелю геть!" и "Вову до Ростова!" - сотни людей, скандирующих эти лозунги, - это явно новая картина для украинской политики. И сложно сказать, готов ли к этому сам Зеленский, до сих пор не собиравший против себя настолько массовых акций протеста.

Участники акции, с которыми удалось пообщаться Би-би-си, затруднялись объяснить, что такое "формула Штайнмайера", против которой они вышли протестовать. Но они говорили о другом: об утрате чувства безопасности, о неуверенности в завтрашнем дне и о дискомфорте от тайной, по их мнению, подготовки решений, способных повлиять на их жизнь.

И они явно собираются выйти на улицы снова.

А если учесть, что команда Зеленского планирует в ближайшее время инициировать налоговые изменения, к которым с подозрением относится малый бизнес, и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, против чего выступает большинство украинцев, то, возможно, картина, когда тысячи людей протестуют против Зе-президента, станет обычным явлением в центре Киева.

"Эта осень будет горячей", - пообещал Зеленскому один из спикеров сегодняшнего митинга со сцены. Похоже, эти слова могут оказаться пророческими для президента, и уже в ближайшие дни ему придется исправлять пиар-ошибки своей команды и готовиться принять первый по-настоящему серьезный бой против своих пока что разрозненных, но уже начавших общеукраинскую мобилизацию оппонентов.

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Акция на Майдане была мирной. Многие люди пришли туда с детьми.

Позже некоторые участники митинга зажгли дымовые шашки. Также в митинге принимают участие представители "Национальных жен", "Национального корпуса", ВО "Свобода".

Участники акции протеста на Майдане проголосовали за резолюцию против так называемого "плана прекращения войны".

В заявлении, зачитанном на площади, говорилось, что планы президента противоречат воле народа. Людей призывали противостоять отказу от национальных интересов и организовывать ячейки сопротивления по всей Украине.

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Похожие, но менее многочисленные акции под общим названием "Нет капитуляции!" прошли в Одессе, Львове, Харькове, Ужгороде, Николаеве и Днепре.

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Акции протеста против "формулы Штайнмайера" продолжаются на Украине со 2 октября.

Во время протестов президента Владимира Зеленского обвиняли в предательстве национальных интересов и капитуляции перед Россией.

Позже Владимир Зеленский в видеообращении ответил участникам протестов, заверив, что согласование "формулы Штайнмайера" - это не страшно. По его словам, это было единственной возможностью провести переговоры в "Нормандском формате" и попытаться достичь мира на Донбассе.

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"Капитуляции не будет!"

О согласовании "формулы Штайнмайера" Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге в Киеве. Он заверил, что это решение не приведет к ослаблению позиций Украины.

"Формула Штайнмайера - это одобрение временного закона об особом статусе Донбасса, который начинает действовать на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ, где выборы прошли по демократическим стандартам", - пояснил Зеленский.

Проведение демократических выборов, как заверил Зеленский, автоматически означает, что из Донбасса будут выведены войска.

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"Нет никакой измены. Мы не можем раскрывать всех подробностей переговоров, но я гарантирую, что все нормально. Для меня лично, как и для всех наших депутатов, есть красные линии, которые мы не перешагнем", - говорил о формуле лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия пояснил, что согласование "формулы" - это технический шаг, чтобы перейти из Минского формата в Нормандский.

Однако с такими оценками действующей власти согласны не все. Критики напоминают, что на согласовании "формулы" длительное время настаивала Россия, и это, по их мнению, не случайность.

Что это за формула?

"Формула Штайнмайера" - это предложение, сделанное Франко Вальтером-Штайнмайером - ныне президентом Германии, а до этого - министром иностранных дел ФРГ, - которое предусматривает одновременное проведение выборов на Донбассе и принятие закона об особом статусе этих территорий.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмайер (слева) и Владимир Зеленский в Берлине

Критики этой "формулы" опасаются, что она предполагает приоритетное выполнение части Минских соглашений.

Они настаивают, что любым выборам и обсуждению особого статуса Донбасса должны предшествовать вывод войск и установление контроля Украины над границей с Россией.

По данным соцопросов, большинство украинцев не знают, что такое "формула Штайнмайера".