Импичмент Трампа: второй информатор готов дать показания о беседе Трампа с Зеленским

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Еще один осведомитель готов предоставить информацию о деталях телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно из-за этой беседы американскому президенту грозит импичмент.

О готовности этого человека - также сотрудника разведки - поделиться информацией, сообщил юрист Марк Зейд, представляющий интересы первого осведомителя - сотрудника ЦРУ, который сообщил конгрессу и властям о встревожившей его беседе президентов.

Согласно американскому законодательству, личность информаторов (whistleblowers), сообщивших сведения государственной важности, не раскрывается, и их безопасность гарантируется властями.

Демократы, имеющие большинство в нижней палате конгресса США, начали процедуру импичмента Дональда Трампа 25 сентября. Они полагают, что президент в нарушение закона шантажировал лидера другого государства (в данном случае, Украины), чтобы дискредитировать наиболее вероятного соперника Трампа на будущих выборах 2020 года - экс-вице-президента США демократа Джо Байдена.

Противники Трампа считают, что подобные действия несовместимы с государственными интересами США. Лидер демократического большинства в конгрессе Нэнси Пелоси сравнила поступок Трампа с государственной изменой.

Обвинения против президента строятся на письме осведомителя, который узнал о содержании беседы Трампа с Зеленским из записей и сообщил о нем своему начальству в разведывательных органах.

Дональд Трамп не отрицает, что говорил с украинским лидером о Джо Байдене, но считает, что действовал в рамках закона. Он назвал свое поведение в этом разговоре безупречным. 3 октября президент США публично попросил еще одного иностранного лидера - председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина - провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Кто слушал беседу президентов?

Ценность второго свидетеля по импичменту состоит в том, что он, как предполагается, лично слышал разговор Трампа с Зеленским. Другие должностные лица также присутствовали при разговоре - например, госсекретарь США Майк Помпео.

Конгресс потребовал от Госдепартамента предоставить документы о телефонном разговоре, однако пока получил только "первоначальный ответ", о содержании которого ничего не известно.

Традиционно перед телефонными беседами с иностранными лидерами президента США консультируют члены Совета национальной безопасности и, по данным USA Today, как минимум двое из них присутствуют при разговоре. Также во время таких звонков в другой части Белого дома в секретном кабинете сидят высокопоставленные члены администрации, слушая разговор и делая записи. Эти записи называются "меморандум телефонного разговора", сокращенно memcon.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Телефонную беседу президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году в Овальном кабинете слушали вице-президент Майк Пенс, пресс-секретарь и ближайшие помощники Трампа, включая уволенного с тех пор пиар-технолога Стивена Бэннона (на дальнем плане, без галстука).

Аудиозапись затем расшифровывается компьютером, и специальные сотрудники сверяют сделанный вручную memcon с компьютерной расшифровкой и сводят их в единый документ.

Звонок Трампа Зеленскому слушали, по всей видимости, около десятка должностных лиц.

По требованию конгрессменов Белый дом предоставил стенограмму телефонной беседы, однако она содержит купюры.

Официальный Киев на просьбу предоставить аудиозапись разговора заявил, что не будет действовать по указке другого государства. "До президентства я никогда не был дипломатом, но думаю, что у меня в жизни было много таких разговоров и будет еще больше. Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, будет некорректно публиковать", - заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.

Юрист Марк Зейд, представляющий интересы первого информатора, сообщил Эй-би-си, что второй пожелавший дать показания осведомитель также является офицером разведки, и он (или она) уже разговаривал с генеральным инспектором по разведслужбам - должностным лицом, которое надзирает за законностью действий правительственных органов.

В ходе процедуры импичмента генеральный инспектор находится в контакте с комитетом конгресса США по разведке.

Media playback is unsupported on your device Нэнси Пелоси о запуске процесса импичмента Трампу

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани написал в "Твиттере", что не удивлен появлением еще одного "секретного источника", и назвал расследование по импичменту политически мотивированным, еще раз упрекнув средства массовой информации во лжи.

Сам президент не раз называл процедуру импичмента "охотой на ведьм", развязанной демократами против него.