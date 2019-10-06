В США задержали депутата Ингу Юмашеву. Что об этом известно

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Российский МИД в воскресенье заявил протест США в связи с возможным допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой сотрудником американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка. Ноту протеста направило в Госдепартамент и посольство РФ в Вашингтоне. Сама Инга Юмашева пока никак не комментирует ситуацию.

О новом громком скандале в российско-американских отношениях стало известно из заявления посла России в США Анатолия Антонова. Вечером в субботу по времени Вашингтона он сообщил, что 34-летнего депутата Госдумы, теле- и радиоведущую Ингу Юмашеву, прилетевшую в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", неожиданно задержали в зоне прилета нью-йоркского аэропорта им. Джона Кеннеди.

"К нам приехала два дня тому назад депутат Госдумы Инга Альбертовна Юмашева, она была задержана в аэропорту Нью-Йорка, ее попросили пройти в отдельное помещение, и сотрудник ФБР, который представился, стал ее допрашивать в течение часа", - цитирует агентство ТАСС слова российского посла.

Анатолий Антонов также добавил, что сотрудник спецслужб предложил Юмашевой "продолжить общение", встретившись в "неформальной обстановке".

Почему посольство взяло двухдневную паузу перед тем, как заявить протест Госдепартаменту по поводу задержания депутата, дипломат разъяснять не стал.

"Есть много вопросов"

Сама Инга Юмашева пока отказывается от любых комментариев и сообщила лишь, что приняла такое решение после "общения с коллегами по Думе".

Как удалось узнать Русской службе Би-би-си, депутат прилетела в США по общегражданскому паспорту, в котором стояла виза B1/B2, выдаваемая для краткосрочных туристических или деловых поездок.

Собеседник Русской службы Би-би-си в российском посольстве в Вашингтоне, согласившийся прокомментировать ситуацию на условиях анонимности, назвал инцидент "возмутительным", но допустил, что в случае с задержанием в аэропорту "есть много вопросов".

"Молодая девушка была действительно напугана, и могла, конечно, что-то перепутать, хотя сам факт допроса никто не отрицает", - сказал он.

Дипломат предположил, что речь может идти о рутинной процедуре, когда человека, вызывающего подозрения у иммиграционных властей США, допрашивают в аэропорту прибытия, пытаясь выяснить, не собирается ли он или она нелегально остаться в Соединенных Штатах.

"Все это пока предположения, и нужно дождаться официального ответа от американских властей", - пояснил он.

В воскресенье в Госдепартаменте не ответили на запросы Русской службы Би-би-си. В Национальном пресс-офисе ФБР сообщили, что "не располагают комментариями" по поводу скандальной ситуации.

Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США.

Она неоднократно участвовала в форуме "Диалог Форт-Росс", ежегодно проходящем в Калифорнии с 2012 года. Спонсорами мероприятия являются "Транснефть", компания Shevron и ПАО "Совкомфлот".

3 октября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская сторона не выдала визы группе сотрудников российского внешнеполитического ведомства, собиравшихся посетить форум.