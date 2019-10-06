Десятки тысяч человек в Гонконге вышли на акции против запрета на ношение масок

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Полиция появилась внезапно

Десятки тысяч человек вышли на улицы Гонконга в воскресенье, несмотря на проливной дождь. Протестующие были возмущены новым запретом на ношение любых масок во время демонстраций.

Антиправительственные акции быстро переросли в беспорядки. Протестующие строили баррикады, блокировали движение, а также пытались громить здания компаний, связанных с материковым Китаем.

Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки. Полицейские также срывали маски с лиц задержанных. Многие получили травмы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстранты бросали кирпичи

Запрет был введен главой администрации Гонконга Карри Лам на основе закона, принятого еще в колониальные времена, когда Гонконг находился под правлением Великобритании.

Демонстранты считают, что в Гонконге, автономном районе под управлением Китая, постепенно подрываются демократические права. Они также протестовали против применения полицией огнестрельного оружия при разгоне демонстраций, в результате чего двое человек были ранены.

Из-за беспорядков в пятницу метро Гонконга было закрыто, но в воскресенье были открыты некоторые станции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на запрет, многие пришли в масках

Что произошло в воскресенье?

Протестующие наглядно продемонстрировали свое полное презрение к новому закону, запрещающему выходить на демонстрации в масках. Почти у всех лица были закрыты, сообщает из Гонконга корреспондент Би-би-си Робин Брант.

Сначала полиция просто наблюдала за мирным шествием демонстрантов, которые выкрикивали "Гонконг сопротивляется", но через несколько часов полицейские стали разгонять протестующих.

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Полицейские, стоявшие на пешеходных мостах над главной улицей, пустили слезоточивый газ, а на самой улице полиция задерживала отдельных демонстрантов. Многие магазины были закрыты, так как хозяева опасались беспорядков.

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Среди инцидентов в воскресенье:

На станции метро Монг Кок были сломаны вывески, разбиты окна и подожжен один из лифтов

Протестующие ворвались в здание местной администрации одного из районов

Человек в маске угнал экскаватор и пытался раскопать траншею на улице

Водителя автомобиля старше 60 лет вытащили из машины и сильно избили, после того как он, предположительно, наехал на демонстрантов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Водителю, избитому демонстрантами, оказали первую помощь пожарные

"Я не знаю, сколько у нас еще будет возможностей бороться за свободу", - сказала Би-би-си 18-летняя Хейзел Чан.

"Я не думаю, что мы сможем повлиять на правительство, но я надеюсь, что это привлечет внимание международного сообщества и что мы продемонстрируем всему миру - мы не согласны с этим ужасным законом", - продолжила она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Протестующие разгромили здание одной из местных администраций

19-летний Райли Фунг, тоже принимавший участие в демонстрации не уверен, что протесты к чему-то приведут, так как, по его словам, правительство игнорировало требования демонстрантов даже когда на улицы вышли миллионы человек.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сколько именно человек были задержаны пока не ясно

Протесты под дождем

Хелиер Ченг, Би-би-си, Гонконг

Несмотря на проливной дождь, демонстранты были настроены решительно. Тысячи присоединились к несанкционированному маршу, с масками на лицах, несмотря на запрет подобных действий, и заблокировали многие дороги, выкрикивая "Восстание Гонконга" и "Вместе с Гонконгом" на кантонском диалекте китайского языка и по-английски.

Несмотря на то, что они тем самым нарушали закон, первые несколько часов полиции не было видно. Протестующие перегородили одну из главных улиц, выкопали из тротуаров кирпичи и развесили плакаты, осуждающие действия правительства.

Неожиданно полиция применила слезоточивый газ. Обстановка стала напряженной, вдруг появилась целая колонна полицейских машин. Демонстранты стали кричать, что приближается водомет и побежали на другие улицы. Примерно через час все улицы были разблокированы, а демонстранты исчезли.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие станции метро остаются закрытыми

Кэрри Лам заявила в субботу, что не допустит никакого насилия, сказав, что нельзя дать митингующим "разрушить наш замечательный Гонконг".

Она сказала, что закон, запрещающий ношение масок, был необходим, поскольку протестующие прибегают к насилию. Суд отклонил два ходатайства об отмене закона, поданных депутатами от оппозиции.

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Статус Гонконга

Гонконг был британской колонией, но был передан Китаю в 1997 году.

В рамках соглашения между Лондоном и Пекином, в Гонконге действует доктрина "одна страна, две системы", согласно которой Гонконг пользуется определенной автономией, а населению гарантирована свобода собраний и слова.

Но это соглашение истекает в 2047 году, и на данный момент не ясно, каким тогда будет статус Гонконга.