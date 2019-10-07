Умер барабанщик Cream Джинджер Бейкер. Какой след он оставил в истории рока

Image caption Джинджер Бейкер был известен не только благодаря своему таланту, но и тем, что он часто терял терпение прямо на сцене

Барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер скончался в возрасте 80 лет. Его считают одним из самых выдающихся барабанщиков в истории рок-музыки.

В 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом он создал группу Cream. Позже играл с Blind Faith, Hawkwind и с Фела Кути.

Его стиль был синтезом лирики джаза и мощи рок-н-ролла. Один критик, наблюдая его на сцене, назвал его "человеком-комбайном".

У него был неуживчивый и вспыльчивый характер, что часто приводило к потасовкам на сцене.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бейкер продолжал выступать, несмотря на проблемы со здоровьем

Питер Эдвард Бейкер родился в Люишэме на юге Лондона незадолго до начала Второй мировой войны. Джинджер - рыжий - это кличка, из-за цвета волос.

Его отец погиб на войне в 1943 году, растили его мать, отчим и тетя, практически в нищете.

Джинджер плохо учился в школе, а став подростком, примкнул к местной банде. А когда попытался уйти из банды, его порезали бритвой.

"Это просто естественно"

Изначально он мечтал принять участие в велогонке "Тур де Франс", но ему пришлось забыть об этом после того, как, по его словам, его велосипед "столкнулся" с такси. Тогда он решил стать барабанщиком.

"В школе я все время стучал по столу. Все остальные мне говорили: давай, давай, иди играть на барабанах. И это я и сделал, - говорил он. - Это дар божий. У вас он или есть, или нет. И у меня он есть, для меня это просто естественно".

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Тренировки на велосипеде развили у него мускулатуру ног, что помогло ему играть на барабанной установке. Вскоре Бейкеру удалось договориться о первых выступлениях на сцене.

Сначала он выступал с джаз-группами, но его стиль, несколько агрессивный, в их игру вписывался плохо, и он вскоре перешел к блюзу - а именно к группе Blues Incorporated, по рекомендации Чарли Уоттса (сам он покидал группу, чтобы присоединиться к Rolling Stones).

Первую известность Бейкеру принесли выступления в составе группы Graham Bond Organisation вместе с бас-гитаристом Джеком Брюсом, а их сотрудничество с Эриком Клэптоном превратило Cream в супергруппу.

Cream стала одной из первых супергрупп. Музыканты соединили элементы блюза и психоделического рока. Они продали более 35 млн альбомов, альбом Wheels of Fire первым в истории стал платиновым.

Cream расширяла диапазон хард-рока - особенно во время концертов, где все трое музыкантов регулярно экспериментировали и импровизировали.

"У меня было ощущение, что меня что-то захватило. Я не ощущал, что я играю на инструменте. Я просто слышал эти фантастические звуки и был их частью. Это все происходило как бы само собой. Это был дар, и у нас троих этого дара было в избытке", - сказал как-то Джинджер Бейкер.

Но в группе были и разногласия. Бейкер и Брюс часто спорили и даже дрались. В один из таких моментов Клэптон расплакался.

В другой раз Бейкер попытался остановить соло Брюса и бросил ему в голову барабанную палочку. "Я просто взял свою бас-гитару и разнес и его, и его барабаны", - вспоминал позднее Брюс.

Группа Cream просуществовала всего два года. За это время она выпустила четыре альбома.

Но группа вдохновила среди прочих Deep Purple, Black Sabbath и Led Zeppelin.

"Я не думаю, что Led Zeppelin заняли нишу, оставленную Cream, но им удалось заработать много денег", - говорил Бейкер в интервью Forbes.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Cream в Центральном парке в Нью-Йорке

После того как группа Cream распалась, Бейкер и Клэптон вместе с со Стивом Уинвудом создали Blind Faith, а затем Бейкер перешел в группу Air Force, которая сочетала джаз и африканские ритмы.

Но Air Force тоже распалась. Вскоре после этого скончался от передозировки наркотиков друг Бейкера Джими Хендрикс, и Бейкер решил отойти как от наркотиков, так и от лондонской музыкальной жизни.

Он переехал в Нигерию, где играл вместе с Фела Кути и основал свою студию звукозаписи.

Его преследовали финансовые проблемы, в конце концов ему пришлось расстаться со студией.

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Бейкер стал играть в поло

Он увлекся автопробегами и, неожиданно для всех, поло - даже завел пони..

"Я часто падал, это угробило мне здоровье, - говорил он в интервью газете Telegraph в 2013 году. - Один раз врачам пришлось отрезать часть моего бедра и вставить эту кость мне в шею".

Хотя Бейкеру так и не удалось достичь коммерческого успеха, он пользовался большим уважением среди каждого нового поколения музыкантов.

Сам он себя великим не считал. "Задача барабанщика - заставить всех остальных играть хорошо", - сказал он однажды.