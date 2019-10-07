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Владимир Зеленский в роли президента впервые столкнулся с массовой акцией протеста против своей политики.

Несколько тысяч человек вышли на Майдан, чтобы выступить против "формулы Штайнмайера".

И хотя, как сообщает из Киева корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко, участники акции, с которыми ему удалось пообщаться, затруднялись объяснить, что такое "формула Штайнмайера", по их мнению это - капитуляция перед Кремлем.

Люди говорят об утрате чувства безопасности, о неуверенности в завтрашнем дне и о дискомфорте от тайной, по их мнению, подготовки решений, способных повлиять на их жизнь.

"Эта осень будет горячей", - пообещал Зеленскому один из выступавших на митинге.

Похоже, эти слова могут оказаться пророческими для президента, и уже в ближайшие дни ему придется исправлять пиар-ошибки своей команды и готовиться принять первый по-настоящему серьезный бой против своих оппонентов.

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7 октября в Стокгольме стартует 118-я Нобелевская неделя. Как всегда, первой будет "разыграна" премия по медицине или физиологии. Имена лауреатов станут известны в 12:30 по московскому времени.

В прошлом году премию получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё.

Затем последует физика, химия, но, пожалуй, с особым нетерпением все будут ждать премии мира, ведь в этом году, по словам букмекеров, особо велики шансы у шведской школьницы-экоактивистки Греты Тунберг.

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Кстати об экологии. В понедельник же радикальное экологическое движение Extinction Rebellion ("бунт против вымирания") начинает новую серию длительных акций протеста, рассчитанных на то, чтобы нарушить течение повседневной жизни в крупнейших городах Запада.

В частности, акции планируются в Берлине, Париже, Нью-Йорке; в Лондоне организаторы планируют продолжать свои манифестации в центре города две недели.

Подобные протесты в Лондоне уже проходили в апреле:

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Владимиру Путину исполняется 67 лет. Накануне этой даты российский президент бродил по сибирской тайге в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу; видео, на котором президент собирает грибы, сразу после полуночи по московскому времени опубликовал портал Life.ru

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Депутат Госдумы, теле- и радиоведущая Инга Юмашева, прилетевшая в Соединенные Штаты для участия в российско-американском форуме "Диалог Форт-Росс", насколько можно понять, была задержана и допрошена агентами ФБР в зоне прилета нью-йоркского аэропорта.

Как заявил Русской службе Би-би-си на условиях анонимности сотрудник российского посольства в Вашингтоне, речь может идти о рутинной процедуре, когда человека, вызывающего подозрения у иммиграционных властей США, допрашивают в аэропорту прибытия, пытаясь выяснить, не собирается ли он или она нелегально остаться в Соединенных Штатах.

В воскресенье в Госдепартаменте не ответили на запросы Русской службы Би-би-си. В Национальном пресс-офисе ФБР сообщили, что "не располагают комментариями" по поводу скандальной ситуации.

Инга Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом США.

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Еще один сотрудник американских спецслужб выразил готовность рассказать о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Именно из-за этой беседы американскому президенту грозит импичмент.

Демократы, начавшие процедуру импичмента, полагают, что президент в нарушение закона шантажировал лидера Украины, чтобы дискредитировать наиболее вероятного соперника Трампа на будущих выборах Джо Байдена.

Ценность второго анонимного свидетеля по импичменту состоит в том, что, в отличие от первого, он, насколько известно, лично слышал разговор Трампа с Зеленским.

Дональд Трамп не отрицает, что говорил с украинским лидером о Джо Байдене, но считает, что действовал в рамках закона.

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Очередной запрет китайских властей - на этот раз на ношение масок - привел к новому витку насилия в Гонконге.

Десятки тысяч людей вышли на улицы, антиправительственные акции переросли в беспорядки, участники протестов стали строить баррикады и громить офисы компаний, связанных с материковым Китаем.

Полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки.

Демонстранты считают, что в Гонконге постепенно размываются демократические права.

Зачем российские олигархи покровительствуют американскому искусству?

Корреспондент газеты New York Times Грэм Боули называет имена шести российских олигархов, которые вкладывают немалые средства в американские музеи, культурно-исторические центры и театры, способствуя созданию привлекательного образа России на Западе.

Кто эти шестеро?

Миллиардер Владимир Потанин является спонсором и членом совета директоров Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке с 2002 года. Недавно он пожертвовал Центру Кеннеди в Вашингтоне почти 6,5 млн долларов. Часть денег пошла на создание там Русской ложи - зала для проведения встреч, и на стене там выбито имя Потанина.

Другой состоятельный человек, Леонид Михельсон, в 2011 из средств своего фонда, который занимается промотированием русского искусства, помог организовать выставку в Новом музее современного искусства на Манхэттене. Через два года этот музей назначил его своим попечителем, этот пост он занимал до прошлого года, хотя его компания к этому времени уже три года как была под американскими санкциями.

В 2010 году, когда исторический парк Форт-Росс в Калифорнии - бывшая русская крепость-поселение - испытывал финансовые трудности, на помощь пришел еще один российский олигарх Виктор Вексельберг. Его фонд числился покровителем Форт-Росса до прошлого года, когда сам Вексельберг и его компания тоже попали под санкции, и министерство юстиции США запретило администрации парка принимать у Вексельберга пожертвования.

Петр Авен, президент и основной владелец Альфа-Банка, лично и через свои компании спонсировал выставки русского искусства в галерее Тейт Модерн в Лондоне и в Музее Гуггенхайма. Авен является попечителем Королевской академии искусств в Лондоне и в 2015 году одалживал картины из своей коллекции русского искусства нью-йоркскому музею Neue Galerie.

Банк ВТБ, президентом и председателем правления которого является Андрей Костин, материально поддерживает Мариинский театр, балет Большого театра и Театр балета Бориса Эйфмана, которые не раз гастролировали в США. Банк ВТБ, который с 2014 года находится под ограниченными санкциями, также напрямую спонсировал Центр Кеннеди.

Михаил Прохоров, основатель инвестиционного фонда "Группа Онэксим", в 2012 году пожертвовал Бруклинской музыкальной академии миллион долларов на трехлетнюю программу культурного обмена между США и Россией.

Хотя состоятельные покровители давно использовали изящные искусства для демонстрации собственного вкуса и социального положения, пожертвования российских олигархов имеют иные свойства, утверждает Боули. Да, они тоже имеют личные предпочтения и поддерживают самые разнообразные культурные мероприятия, но их филантропия служит целям прославления отечества и призвана представить его просвещенным источником шедевров изобразительного искусства, оперы, балета и прочего.

Эти люди не делают секрета из своей филантропической деятельности, и ничто напрямую не указывает на то, что их действия скоординированы Москвой, но… все они состоят в теплых отношениях с Кремлем, а это обязательное условие для успешного бизнеса в России. И дары олигархов прекрасно вписываются в программу "мягкой силы" Владимира Путина - использование культурной дипломатии во внешней политике.

А в результате культура служит инструментом для облагораживания имиджа страны, которую после агрессии на Украине и вмешательства в выборы многие стали считать враждебной силой.

Как ни странно, пишет автор статьи в New York Times, в то время как Кремль обвиняют в использовании самых коварных методов для манипуляции американским общественным мнением и попытках повлиять на исход выборов, мало кто обращает внимание на действия российских олигархов на культурном фронте.

Конечно, США тоже используют программу культурной дипломатии, и об успешном использовании "Голоса Америки" Госдепартаментом во времена холодной войны хорошо известно. Однако специалисты говорят, что сегодняшние действия России выглядят куда более скоординированными и точнее рассчитанными на то, чтобы увести в сторону общественную дискуссию в момент, когда многие расценивают Россию как чересчур агрессивную страну.

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Если вы не знали, и вдруг забыли, что такое Drag Queen, вам просто необходимо прочитать интервью Русской службы Би-би-си с российскими дрэг-королевами и развеять некоторые ложные представления, которые у вас, возможно, были.

10 минут может и не хватить, но почитать - стоит.

Media playback is unsupported on your device Этот экзоскелет управляется силой мысли

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Павел Феденко