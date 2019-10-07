Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Келлинг, Петер Ратклифф и Грегг Семенса
Нобелевскую премию 2019 года по медицине получили американцы Уильям Келлинг и Грегг Семенса, а также британец Петер Ратклифф.
Премии удостоена их работа, посвященная тому, как живые клетки организма реагируют на присутствие кислорода.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (чуть менее 950 тыс. долларов).
- Крупный успех в лечении меланомы на поздней стадии - выживает более половины пациентов
- Нобелевский лауреат, генетик Джеймс Уотсон лишен почетных званий. Он опять заговорил о расовых различиях
- Что такое иммунотерапия рака? Объясняем открытие лауреатов Нобелевской премии по медицине
В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.
Разработанные Аллисоном и Хондзё препараты позволяют вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми. Метод работы лекарств заключается в "обмане" раковых клеток, что не дает им блокировать имунную реакцию организма.
Препараты, разработанные на основе предложенных ими методик, уже успешно применяются в лечении раковых больных. Еще больше лекарств проходят клинические испытания и станут доступны в ближайшие годы.