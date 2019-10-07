Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Келлинг, Петер Ратклифф и Грегг Семенса

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Нобелевскую премию 2019 года по медицине получили американцы Уильям Келлинг и Грегг Семенса, а также британец Петер Ратклифф.

Премии удостоена их работа, посвященная тому, как живые клетки организма реагируют на присутствие кислорода.

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The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 октября 2019 г.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (чуть менее 950 тыс. долларов).

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В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзё за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток.

Разработанные Аллисоном и Хондзё препараты позволяют вылечить даже пациентов на поздней стадии рака, которых ранее считали неизлечимыми. Метод работы лекарств заключается в "обмане" раковых клеток, что не дает им блокировать имунную реакцию организма.

Препараты, разработанные на основе предложенных ими методик, уже успешно применяются в лечении раковых больных. Еще больше лекарств проходят клинические испытания и станут доступны в ближайшие годы.