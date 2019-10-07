"Московское дело": Мосгорсуд оставил в силе приговор Даниле Беглецу

Мосгорсуд оставил без изменений приговор фигуранту "Московского дела" Данилу Беглецу, получившему два года колонии по обвинению в применении насилия к представителю власти.

По мнению правозащитников, Беглец вообще не участвовал в несанкционированном митинге 27 июля и стал случайной жертвой полиции, а жесткий приговор ему был призван запугать оппозицию.

В последнем слове на рассмотрении апелляции осужденный, который ранее никогда не был замечен ни в политической, ни в противоправной деятельности, кратко просил суд проявить гуманность: "Как указали мои защитники, мои действия были спонтанными. Они были обусловлены, как мне показалось, не совсем правомерными действиями полиции. Я не хотел наносить ему вред, у меня не было средств для этого, я просто отдернул его руку. Я пришел в центр, чтобы встретится с другом по работе".

Осужденный просил суд избрать наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку он единственный кормилец для семьи; адвокаты просили изменить приговор с колонии общего режима на срок в колонии-поселении или штраф.

Однако судья Елена Иванова постановила оставить приговор без изменений.

После оглашения решения судьи мать Беглеца громко разрыдалась, сообщает корреспондент Би-би-си из Мосгорсуда.

Ужесточение после "оттепели"

Это уже второй подтвержденный приговор, связанный с волной протестов этого лета. Четвертого октября Мосгорсуд отказался смягчить наказание жителю Подмосковья Владиславу Синице, получившему пять лет лишения свободы за комментарий в "Твиттере", в котором речь шла о детях силовиков, проводивших жесткие задержания граждан в Москве.

В сентябре ряд арестованных по "московскому делу" был освобожден, и уголовное дело о якобы имевших место "массовых беспорядках" было прекращено. Сразу после оглашения решения Мосгорсуда по апелляции Данилы Беглеца на улице были задержаны двое фигурантов этого дела: Алексей Миняйло и Владислав Барабанов стояли у здания суда в пикете с плакатами в поддержку осужденного.

"Побойтесь Бога, отпустите Беглеца", - гласит плакат в руках предпринимателя, организатора благотворительных проектов Алексея Миняйло.

В чем вина Беглеца

В начале заседания судья зачитала, что вменяется подсудимому в вину: "Беглец, препятствуя осуществлению потерпевшим Никитиным [полицейским - Би-би-си] задержания правонарушителя, схватил руку и сильно сдавил запястье, тем самым принёс физическую боль представителю власти".

Судья также перечислила и доводы адвоката: это чрезмерная суровость наказания, положительные характеристики и тот факт, что Беглец загладил нанесённый потерпевшему ущерб, выплатив Никитину 10 тысяч рублей.

Адвокат также указывал, что Беглец - не просто формальный предприниматель, а производит уникальные конструкции - "парящие кровати" - и без него предприятие не сможет работать дальше.

Защита подчеркивала, что Беглец выразил желание оплатить любое лечение полицейского и выплатить компенсацию морального вреда, но Никитин сказал, что в этом не нуждается. Беглец является единственным кормильцем в семье, на иждивении у него двое маленьких детей.

Также суд не учел тяжелую болезнь ребенка осужденного, указывала защита.

Кто такой Данил Беглец

Беглец приехал в Россию из Молдовы около семи лет назад и вскоре получил российское гражданство. Недавно он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал заниматься установкой "парящих кроватей".

У Беглеца есть жена и двое детей - двухлетний сын и трехмесячная дочь. В момент ареста младшему ребенку было лишь два месяца, а его жена оправлялась после кесарева сечения.

По его собственным показаниям и свидетельству его жены, 27 июля у него была деловая встреча, на которую он отправился на метро. В подтверждение этому защита предлагала суду первой инстанции приобщить смс-сообщения из телефона Беглеца, но суд отказался изучать их.

Правообладатель иллюстрации Pravmir.ru Image caption Младшей дочери Беглеца на момент ареста было лишь 2 месяца

В этот день в центре Москвы шла мирная акция за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в столичный парламент.

По версии следствия, выйдя из метро, Беглец препятствовал задержанию на несогласованной акции 27 июля - "схватил прапорщика полиции Никитина за запястье левой руки и резко сдавив, дернул в сторону, причинив ему боль".

На суде Беглец говорил, что пытался поднять с асфальта и отдать еще одному участнику акции наушники, которые тот обронил во время задержания - и в этот момент был задержан сам.

Беглец признал свою вину, поэтому его дело суд тоже рассматривал в особом порядке и не мог приговорить его к сроку, превышающему две трети от максимально возможного.

В начале сентября суд приговорил 26-летнего предпринимателя Данила Беглеца к двум годам колонии общего режима, признав его виновным по части 1 статьи 318 УК РФ.