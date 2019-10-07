США дали зеленый свет операции Турции против сирийских курдов

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Белый дом заявил, что США не станут препятствовать военной операции Турции в Сирии, но и участвовать в ней не будут. В ходе объявленной президентом Эрдоганом операции Турция рассчитывает оттеснить от границы курдских ополченцев, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).

В понедельник поступили сообщения о том, что американские военные, дислоцировавшиеся на севере Сирии, уходят из районов возможной операции турецких сил. Операция турецкой армии может начаться в ближайшее время.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG), поддерживаемые США, сыграли важную роль в разгроме "Исламского государства" на северо-востоке Сирии. Турция же считает это курдское ополчение ответвлением от запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

В воскресенье после телефонного разговора Трампа с Эрдоганом Белый дом выпустил заявление, в котором сообщил, что США не станут участвовать в операции Турции и что Анкара согласилась нести ответственность за боевиков ИГ, захваченных за последние два года и находящихся в заключении.

Курдское ополчение YPG до сих пор получало поддержку Вашингтона. В январе этого года Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции" в случае, если она нападет на курдские силы после вывода из Сирии американских войск.

Однако новое заявление Белого дома выдержано совсем в другом ключе, и эта угроза в нем не упоминается.

Что говорится в заявлении Белого дома?

"Вскоре турецкие силы начнут давно запланированную операцию на севере Сирии, - говорится в заявлении Белого дома. - Вооруженные силы США не будут поддерживать эту операцию и участвовать в ней. Силы США, разгромившие ИГ, более не будут находиться непосредственно в этом районе".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Курды в северо-восточной Сирии протестуют против плана Эрдогана создать безопасную зону

Белый дом также заявил, что ответственность за всех боевиков ИГ, захваченных в плен за последние два года, теперь будет нести Турция.

"Правительство США призывало Францию, Германию и другие европейские страны, из которых в Сирию приехали многие впоследствии попавшие в плен боевики ИГ, чтобы эти страны забрали их обратно. Но но они отказались", - говорится в заявлении.

"США не станут их (боевиков ИГ) удерживать, так как это может затянуться на многие годы и потребует больших затрат американских налогоплательщиков", - подчеркнул Белый дом.

В лагерях на сирийской территории, контролируемой курдами, содержится более 12 тыс. человек, подозреваемых в принадлежности к ИГ. Не менее 4 тыс. из них - иностранцы.

В чем заключается план Турции?

Вечером в воскресенье Эрдоган заявил, что во время телефонного разговора с Трампом они обсуждали план Турции по созданию безопасной зоны в северо-восточной Сирии.

По утверждению Анкары, это нужно для борьбы с террористами и для создания условий, необходимых для возвращения сирийских беженцев на родину.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Карту предполагаемой безопасной зоны Эрдоган в сентябре показал на Генассамблее ООН

В Турции проживает более 3,6 млн сирийских беженцев, покинувших Сирию из-за гражданской войны, которая началась в стране в 2011 году.

Турецкие власти хотят разместить в безопасной зоне до двух миллионов беженцев со своей территории.

Во время разговора с Трампом Эрдоган также выразил разочарование в связи с неспособностью американских военных выполнить соглашение о безопасной зоне, которое было достигнуто в августе, сообщили в его канцелярии.

В субботу Эрдоган предупредил, что турецкие силы могут начать наступление уже в ближайшие дни. Подробностей о масштабах планируемого наступления он не привел.

Как отреагировали курды?

В понедельник возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF), в которые входит ополчение YPG и под контролем которых сейчас находятся бывшие территории ИГ на северо-востоке Сирии, заявили, что американцы начали выводить свои войска из приграничных районов.

В заявлении SDF говорится, что это окажет сильное негативное влияние на борьбу альянса с ИГ.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Турция сосредоточила тысячи солдат на границе с Сирией

Базирующаяся в Лондоне сирийская Группа по наблюдению за правами человека также заявила о том, что США отступили со своих ключевых позиций.

Курдское телевидение в северном Ираке сообщило, что SDF привели в боевую готовность некоторые свои подразделения, поскольку турецкая армия придвинула войска к границе.

YPG и Турция

Курдские отряды народной самообороны (YPG) являются самым крупным подразделением курдско-сирийского альянса SDF, который при поддержке США разгромил отряды "Исламского государства" на северо-востоке Сирии.

Турция ранее неоднократно критиковала США за поддержку YPG. Анкара считает это ополчение сирийских курдов ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии в юго-восточной части Турции. Турция, США и некоторые страны ЕС признали ее террористической организацией.

Анкара опасается, что сирийские курды, которые хотят добиться создания своей самоуправляемой территории внутри Сирии (наподобие Иракского Курдистана, который в Ираке имеет статус широкой автономии), вдохновят турецких курдов на создание подобной территории в Турции.

Курдские отряды народной самообороны отрицают связь с Рабочей партией Курдистана.

Вопреки советам Пентагона

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Заявление Белого дома означает существенное изменение политики США - президент Трамп действует вопреки советам многих в Пентагоне и госдепартаменте.

Это чревато переформатированием союзных альянсов в Сирии. Курдам, возможно, придется договариваться с правительством президента Сирии Башара Асада.

А хаос, последующий в результате перераспределения сил, может поспособствовать возрождению ИГ в регионе.

Вывод американских военных из приграничной зоны действительно может предвещать полный вывод войск США из Сирии, которого давно хотел Трамп.

Это означает предательство курдских союзников Вашингтона, которое другие страны в регионе с обеспокоенностью заметят. И саудиты, и израильтяне все больше понимают, что риторика Трампа редко соответствует его действиям.

В сентябре исследовательская группа конгресса США по Сирии представила отчет, в котором говорится, что у США по-прежнему есть серьезные интересы, связанные с безопасностью в Сирии, и Вашингтон сохраняет рычаги влияния на происходящие там события.

Но Трамп так явно не считает.