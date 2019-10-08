Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена за революционные открытия в астрономии

Шведская королевская академия наук объявила во вторник, что Нобелевская премия по физике в 2019 году будет вручена Джеймсу Пиблсу - за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишелю Майору и Дидье Кело - за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

Шведская королевская академия назвала открытия ученых революционными для астрономии.

Пропустить Twitter пост , автор: @NobelPrize BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 8 октября 2019 г.

Год назад Нобелевки в этой дисциплине были удостоены трое ученых: Артур Эшкин из США, Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада).

Донна Стрикленд - одна из трех женщин в истории, получивших Нобеля по физике.

Одними из самых заметных лауреатов этого века были британец Питер Хиггс (вместе с бельгийцем Франсуа Энглером он еще в 1964 году теоретически обосновал существование бозона - частицы, благодаря которой остальные элементарные частицы обретают массу, но премию за это получил лишь в 2013-м), и выпускники российского физтеха Андрей Гейм и Константин Новоселов, в 2010 году удостоенные Нобеля за разработку новаторского материала - графена. Графен состоит из одинарного слоя атомов углерода, невидим невооруженным глазом и обладает уникальной механической прочностью, тепло- и электропроводностью.

Правообладатель иллюстрации Science & Society Picture Library Image caption Золотая Нобелевская медаль была вручена британскому физику Джозефу Томпсону в 1906 году

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени ее обладателями стали 207 ученых. Несколько раз - в 1916, 1931 и 1934-м годах, а также в начале Второй мировой войны - награда по физике не присуждалась.

Сумма награды составляет 9 млн шведских крон - 900 тыс. долларов США.

Правообладатель иллюстрации Hilton Archive Image caption Альберт Эйнштейн в год присуждения ему Нобелевской премии - 1921

В Советском Союзе больше всего лауреатов Нобелевской премии было именно по физике - 11 человек, в их числе Лев Ландау и Петр Капица. В 2003 году Нобеля получили Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург в коллективе с англичанином Энтони Леггеттом.

В марте 2019-го на 89-м году жизни в Петербурге скончался единственный из живших в России нобелевских лауреатов по физике - академик, депутат Госдумы, коммунист Жорес Алферов. Высшую награду научного мира он получил в 2000 году вместе с немцем Гербертом Кремером и американцем Джеком Килби за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.