Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена за революционные открытия в астрономии

  • 8 октября 2019
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Шведская королевская академия наук объявила во вторник, что Нобелевская премия по физике в 2019 году будет вручена Джеймсу Пиблсу - за теоретические открытия в области физической космологии, а также Мишелю Майору и Дидье Кело - за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

Шведская королевская академия назвала открытия ученых революционными для астрономии.

Год назад Нобелевки в этой дисциплине были удостоены трое ученых: Артур Эшкин из США, Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада).

Донна Стрикленд - одна из трех женщин в истории, получивших Нобеля по физике.

Одними из самых заметных лауреатов этого века были британец Питер Хиггс (вместе с бельгийцем Франсуа Энглером он еще в 1964 году теоретически обосновал существование бозона - частицы, благодаря которой остальные элементарные частицы обретают массу, но премию за это получил лишь в 2013-м), и выпускники российского физтеха Андрей Гейм и Константин Новоселов, в 2010 году удостоенные Нобеля за разработку новаторского материала - графена. Графен состоит из одинарного слоя атомов углерода, невидим невооруженным глазом и обладает уникальной механической прочностью, тепло- и электропроводностью.

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Image caption Золотая Нобелевская медаль была вручена британскому физику Джозефу Томпсону в 1906 году

Нобелевская премия по физике вручается с 1901 года. С этого времени ее обладателями стали 207 ученых. Несколько раз - в 1916, 1931 и 1934-м годах, а также в начале Второй мировой войны - награда по физике не присуждалась.

Сумма награды составляет 9 млн шведских крон - 900 тыс. долларов США.

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Image caption Альберт Эйнштейн в год присуждения ему Нобелевской премии - 1921

В Советском Союзе больше всего лауреатов Нобелевской премии было именно по физике - 11 человек, в их числе Лев Ландау и Петр Капица. В 2003 году Нобеля получили Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург в коллективе с англичанином Энтони Леггеттом.

В марте 2019-го на 89-м году жизни в Петербурге скончался единственный из живших в России нобелевских лауреатов по физике - академик, депутат Госдумы, коммунист Жорес Алферов. Высшую награду научного мира он получил в 2000 году вместе с немцем Гербертом Кремером и американцем Джеком Килби за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

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