Нобелевскую премию по химии 2019 года дали за литий-ионные батареи

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акире Йошино за развитие литий-ионных батарей, объявила днем в среду Шведская академия наук.

Джон Гуденаф - профессор Техасского университета в Остине, Стэнли Уиттингем работает в Бингемтонском университете в Нью-Йорке, Акира Йошино - в Университете Мейхо в Японии. Награду они поделят между собой поровну, каждый получит по 9 млн шведских крон (74 тысячи фунтов)

97-летний Гуденаф стал самым пожилым человеком, когда-либо получавшим Нобелевскую премию.

Литий-ионные батареи сыграли важную роль в развитии высоких технологий. Они гораздо легче и компактнее, чем более ранние типы аккумуляторов, и используются в портативной элеткронике: мобильных телефонах, ноутбуках, кардиостимуляторах и электромобилях.

В прошлом году лауреатами Нобеля стали трое ученых из США и Британии: исследовательница из Калифорнийского технологического института Фрэнсис Арнольд, профессор Университета Миссури Джордж Смит и почетный сотрудник лаборатории молекулярной биологии в Кембридже сэр Грегори Винтер - за изобретение способа "направлять эволюцию" и создавать новые ферменты и антитела.

Эти исследования уже используются на практике в производстве новых лекарств и экологического топлива.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Объявление лауреатов (кроме премии мира) происходит в Нобелевскую неделю в старинном зале Шведской королевской академии наук

Химия была близка Альфреду Нобелю - как известно, прекрасно разбиравшемуся во взрывчатых веществах, - и он вписал химию в свое завещание на второе место после физики.

И как ни странно, именно химики чаще других ученых - нобелевских лауреатов оказывались тесно связаны с политикой.

Двоим немецким химикам Гитлер запретил получать Нобелевскую премию в конце 1930-х годов.

Когда Нобель встречается с Лениным

Лишь два человека в мире имели звание нобелевского лауреата одновременно в двух разных областях, и оба проявили себя в химии: Мария Склодовская-Кюри и Лайнус Карл Полинг.

Знаменитая Мария Кюри, первая изучившая феномен радиоактивности, в 1903 году получила Нобеля по физике, а в 1911 - по химии.

Image caption Самая титулованная семья в истории науки: Мария Кюри-Склодовская (слева) остается единственным лауреатом Нобелевской премии и по физике, и по химии, ее дочь Ирэн Жолио-Кюри получила Нобеля по химии спустя 24 года после матери (в 1935 году), муж и отец Пьер Кюри - также нобелевский лауреат по физике

Американский биохимик Лайнус Полинг в 1954 году получил самую престижную научную премию за исследование химической связи - притяжения между атомами, ионами и молекулами, благодаря которому формируются устойчивые молекулы химических веществ.

А уже восемь лет спустя Полинг удостоился Нобелевской премии уже как борец за мир.

Правообладатель иллюстрации Corbis Image caption Лайнус Полинг вызвал в своей жизни немало скандалов. Он пропагандировал употребление лошадиных доз витамина С, основал бренд пищевых добавок и даже был объявлен сторонником евгеники

Выступления ученого против испытаний ядерного оружия и против войны в целом плохо воспринимались американским правительством: его пытались лишить права выезда за границу и называли коммунистическим агентом.

Помимо Нобелевской премии мира участник движения ученых против ядерного оружия, подписант манифеста Альберта Эйнштейна и Бертрана Рассела и многих других петиций Лайнус Карл Полинг был удостоен и Ленинской премии за укрепление мира (до 1956 премия называлась Сталинской).