В 60 городах мира идут протесты Extinction Rebellion. В Лондоне задержано 130 человек

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В Лондоне начались протесты экоактивистов, которые, как ожидается, продлятся две недели

В Лондоне и других городах мира начались протесты экоактивистов, которые, как ожидается, продлятся две недели. В первый же день лондонская полиция задержала более 130 человек.

Протестные акции организации Extinction Rebellion посвящены борьбе с изменениями климата. Они проходят во многих крупных городах, включая Берлин, Амстердам и Сидней.

В Лондоне демонстранты пытаются протестовать у правительственных зданий и блокировать основные правительственные объекты в центре города.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Лондонская полиция выделила дополнительных сотрудников для охраны правительственных объектов

Extinction Rebellion утверждает, что нынешние протесты будут в пять раз масштабнее аналогичной акции, проходившей в апреле. Тогда полиция задержала более 1100 человек.

Протесты начались рано утром. В центральном лондонском районе Вестминстер участники забаррикадировались в автомобилях.

Полицейским пришлось вырезать двух протестующих из автомобиля, перекрывшего движение по набережной Темзы.

У здания министерства обороны демонстранты закрылись в муляже крылатой ракеты "Трайдент".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протест на Трафальгарской площади. На плакате написано: "Нет рыбы"

Между тем сотни человек собрались на Трафальгарской площади, перекрыв затем Ламбетский и Вестминстерский мосты через Темзу. Они намерены блокировать дороги у здания парламента и правительственных зданий.

Представитель лондонской полиции сообщил, что к 12:30 были задержаны 135 участников протеста. Экоактивисты утверждают, что среди них 81-летняя женщина.

Движение Extinction Rebellion, образованное в 2018 году, требует, чтобы правительства объявили чрезвычайную ситуацию из-за состояния климата и экологии и приняли немедленные действия для борьбы с глобальным потеплением.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Лондоне протестующие вышли на улицы в красных одеяниях

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Символ протеста изображает песочные часы, отсчитывающие время, оставшееся человечеству

Организаторы движения ожидают, что в двухнедельных протестах в Лондоне примут участие до 30 тыс. человек.

Протесты Extinction Rebellion также проходят в 60 других городах по всему миру. Полиция Австралии и Новой Зеландии задержала десятки активистов. В Сиднее 30 демонстрантам предъявили обвинения в нарушениях, когда они перекрыли автостраду.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Extinction Rebellion собирается перекрыть основные объекты Лондона и мосты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстранты перекрыли Вестминстерский мост для движения транспорта

География протестов

В Сиднее демонстранты устроили сидячий протест на одной из главных дорог города. Полиция применила силу, чтобы освободить автомагистраль, 30 участникам были предъявлены обвинения. Протесты также проходят в Мельбурне и Брисбене.

В Новой Зеландии были арестованы несколько человек после того, как в Веллингтоне активисты окружили правительственное здание, занимающееся выдачей разрешений на добычу нефти и газа.

В Амстердаме полицейские задержали 50 человек, разбивших палаточный город на дороге у Рейксмюсеума - национального голландского музея.

В Берлине активисты перекрыли движение. Власти заявили, что пока не будут прибегать к арестам.

В Париже тысяча активистов при поддержке движения "желтых жилетов", как сообщается, заняла торговый центр.