"Исключительная мудрость". Трамп грозит уничтожить экономику Турции

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дональд Трамп не впервые угрожает экономике Турции

Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер сочтет недопустимым. Что именно имел в виду американский прзеидент, он не уточнил.

Это заявление прозвучало на фоне подготовки Турцией военной операции на севере Сирии против сирийских курдов, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).

В январе Трамп уже заявлял о готовности разрушить экономику Турции, если Анкара решится атаковать позиции курдов в Сирии после вывода американских военных.

"Я твердо заявлял это раньше и повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я, при своей великой и исключительной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!", - написал Трамп в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.

Они [турки] должны вместе с Европой приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями. США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, включая захват 100% халифата ИГ. Настало время другим силам в регионе, некоторые из которых обладают огромным богатством, защитить свою территорию", - добавил Трамп.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны курдских ополченцев, создание там зоны безопасности и размещение в этой зоне находящихся в Турции сирийских беженцев.

Белый дом заявил, что США не станут препятствовать военной операции Турции в Сирии, но и участвовать в ней не будут. Также стало известно, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где должна пройти операция.

Ранее Дональд Трамп написал в "Твиттере", что США "пора выйти из бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. При этом он не исключил, что американцы могут "вернуться и нанести решающий удар".

Представитель Сирийских демократических сил (SDF), которые под руководством курдов занимают отбитую у ИГ территорию на севере Сирии, осудил решение Вашингтона.

"Соединенные Штаты Америки заверяли, что не позволят Турции проводить военные операции против этого региона", - заявил Кино Габриэль в интервью арабоязычному телеканалу "Аль-Хадат".

"Это заявление стало сюрпризом. Мы можем сказать, что это удар в спину SDF", - добавил он.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG), которых поддерживают США, сыграли важную роль в разгроме "Исламского государства" на северо-востоке Сирии. Турция считает курдское ополчение ответвлением от запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).