"Исключительная мудрость". Трамп грозит уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер сочтет недопустимым. Что именно имел в виду американский прзеидент, он не уточнил.
Это заявление прозвучало на фоне подготовки Турцией военной операции на севере Сирии против сирийских курдов, которые были союзниками США в борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России).
В январе Трамп уже заявлял о готовности разрушить экономику Турции, если Анкара решится атаковать позиции курдов в Сирии после вывода американских военных.
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"Я твердо заявлял это раньше и повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я, при своей великой и исключительной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!", - написал Трамп в "Твиттере".
Они [турки] должны вместе с Европой приглядывать за захваченными бойцами ИГ и их семьями. США сделали гораздо больше, чем кто-либо ожидал, включая захват 100% халифата ИГ. Настало время другим силам в регионе, некоторые из которых обладают огромным богатством, защитить свою территорию", - добавил Трамп.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.
По его словам, целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны курдских ополченцев, создание там зоны безопасности и размещение в этой зоне находящихся в Турции сирийских беженцев.
Белый дом заявил, что США не станут препятствовать военной операции Турции в Сирии, но и участвовать в ней не будут. Также стало известно, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии, где должна пройти операция.
Ранее Дональд Трамп написал в "Твиттере", что США "пора выйти из бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. При этом он не исключил, что американцы могут "вернуться и нанести решающий удар".
Представитель Сирийских демократических сил (SDF), которые под руководством курдов занимают отбитую у ИГ территорию на севере Сирии, осудил решение Вашингтона.
"Соединенные Штаты Америки заверяли, что не позволят Турции проводить военные операции против этого региона", - заявил Кино Габриэль в интервью арабоязычному телеканалу "Аль-Хадат".
"Это заявление стало сюрпризом. Мы можем сказать, что это удар в спину SDF", - добавил он.
Курдские Отряды народной самообороны (YPG), которых поддерживают США, сыграли важную роль в разгроме "Исламского государства" на северо-востоке Сирии. Турция считает курдское ополчение ответвлением от запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).