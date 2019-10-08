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Решение президента США Дональда Трампа вывести американский спецназ из населенного курдами северо-востока Сирии, где Турция планирует провести военную операцию, у многих вызвало замешательство.

Даже обычно верные Трампу республиканцы во главе с лидером сенатского большинства Митчем Макконнеллом раскритиковали это решение и пригрозили принять закон, запрещающий президенту выводить из Сирии войска. Этот закон имеет шансы набрать большинство, способное преодолеть вето президента, если он решит воспользоваться этим своим правом.

Если вначале Трамп говорил, что выполняет свое предвыборное обещание прекратить участие американцев в иностранных конфликтах и вернуть своих солдат домой, то к вечеру он написал даже по собственным меркам агрессивный твит: "Я твердо заявлял это раньше и повторю сейчас: если Турция сделает что-либо, что я, при своей великой и исключительной мудрости, сочту недопустимым, я полностью уничтожу и разрушу экономику Турции (как уже делал это раньше)!"

В Пентагоне подчеркнули, что никоим образом не поддерживают турецкую военную операцию. В Белом доме вечером заявили, что в реальности никакого вывода войск не будет: примерно 50 спецназовцев просто передислоцируют из района предстоящей турецкой операции в другие районы Сирии. Всего в Сирии находится около тысячи американских военных.

Министерство обороны Турции вечером в понедельник сообщило в "Твиттере", что подготовка к операции завершилась. О ее начале пока не сообщается.

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В Британии начинают привыкать к слову "пророгация": во вторник парламент завершает свою сессию. Правительство Бориса Джонсона пыталось распустить парламентариев сразу на пять недель с начала сентября, но это решение 24 сентября аннулировал Верховный суд.

Судьи особо подчеркнули, что пророгация не должна нарушать деятельность парламента надолго, особенно когда у него много работы.

В этот раз законность перерыва в работе парламента никто не оспаривает, и продлится он недолго: уже в понедельник королева торжественно откроет новую сессию.

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В Стокгольме продолжается "раздача" Нобелевских премий. Сегодня после 12:45 по Москве дойдет очередь до физики.

Тем временем двое американских ученых и их британский коллега уже отмечают первую Нобелевскую премию этого года в области физиологии и медицины.

Работы Семенцы, Келина и Рэтклиффа помогли обнаружить генетический механизм реакции на гипоксию - кислородное голодание - и понять, как клетки ощущают дефицит кислорода, а организм начинает вырабатывать гормон, отвечающий за образование красных кровяных телец, переносящих кислород.

Выводы ученых, которые работали независимо друг от друга, но пришли к сходным результатам, обещают помочь в борьбе с анемией, раком и другими заболеваниями.

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В США на дачу показаний в комитете Палаты представителей по разведке вызван посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд.

Это очередное слушание в рамках подготовки к импичменту президента Дональда Трампа.

Сондланд, личный друг Трампа и владелец сети отелей в Орегоне, был одним из участников переписки, в которой обсуждалась американская военная помощь и визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в обмен на расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера Байдена на Украине.

Эту переписку по смс раскрыл другой ее участник, до недавнего времени спецпосланник президента США по Украине Курт Волкер, давший показания Конгрессу на прошлой неделе.

Сидней, Амстердам, Берлин, Париж, ну и, конечно же, Лондон. Экоактивизм шагает по планете.

Протестные мероприятия организации Extinction Rebellion посвящены борьбе с изменениями климата.

"Бунтари" утверждают, что осенняя акция будет в 5 раз масштабнее апрельской, когда полиция задержала более 1100 человек.

Пока в Лондоне задержано более 200 активистов, но арестованных по осени считают…

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Джастин Бибер предложил зоозащитникам из организации PETA "заняться настоящими проблемами", после того как они назвали неэтичной покупку певцом котят редкой породы саванна.

"Я за то, чтоб забирать дворняжек из приюта, но у всех есть предпочтения, иначе зачем нужны заводчики", - заявил поп-идол.

Однако в PETA уверены, что Бибер мог бы вдохновить фанатов на то, чтобы забирать животных из приёмников, а не рекламировать лишний раз экзотические породы.

Россия ищет ключик к Зеленскому

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Россия с плохо скрываемым удовлетворением наблюдает, как в США разворачивается процедура импичмента президента, а Украина пытается выбраться из-под этого удара, пишет автор статьи в газете Washington Post Уилл Энглунд.

И Путин попытается извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации, исходя из предпосылки, что чем слабее все вокруг, тем лучше для России.

С одной стороны, после обнародования Белым домом скандальных подробностей телефонного разговора Трампа с Зеленским российские чиновники уже рассказывают украинцам (и заодно всему миру), какой Америка ненадежный друг.

С другой, Москва постарается представить самого Зеленского политическим пигмеем, а Украину - неисправимо неуправляемой страной.

У Зеленского все же есть одно выгодное преимущество, признает Энглунд. Кремль пока что не понял, что же на самом деле представляет из себя президент Украины, игравший президента в телесериале.

Зеленский хочет мира и при этом не отягощен никакой идеологией помимо желания создать свободное от коррупции правительство. Он - выходец с востока Украины и пользуется там большой популярностью, что сильно осложняет подход к нему со стороны России.

Путин предпочел бы видеть во главе Украины прозападного олигарха, который не спешит улучшать жизнь простых людей. Против такого противника было бы куда легче возбудить общественное недовольство.

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На первый взгляд может показаться, что от потепления климата Россия могла бы скорее выиграть, чем проиграть. Примерно в таком духе президент Владимир Путин высказывался еще в 2003 году, да и в последующие годы он не раз ставил под сомнение как реальность глобального потепления, так и его зависимость от человеческой деятельности.

Тем не менее, ученые фиксируют потепление и в России, причем быстрее всего оно идет в Арктике. И выгоды его далеко не очевидны: изменение климата несет наводнения, засухи и другие стихийные бедствия, кондиционирование помещений летом обходится дороже, чем отопление зимой, к тому же в периоды сильной жары резко возрастает смертность.

"Есть возможность для развития Северного морского пароходства, но это только возможность. Если не развивать, то никаких выгод не будет. То есть возможности потенциальные, а риски, которые связаны с климатом и таянием мерзлоты, они реальные", - сказал в интервью Би-би-си заведующий отделом "Государственного гидрологического института" Росгидромета Олег Анисимов.

В конце сентября Россия все-таки присоединилась к Парижскому соглашению по климату, подписанному в 2016 году. Оно не вызывает восторга у российского крупного бизнеса, но специалисты говорят, что оно во многом декларативное, не накладывает на Россию новых обязательств (углеродные выбросы России и сейчас намного ниже, чем в СССР в 1990 году) и дает время адаптироваться к новой низкоуглеродной экономике.

Image caption Дмитрий Быков дал интервью ведущему Русской службы Би-би-си Олегу Антоненко

Дайджест подготовили Леонид Лунеев и Павел Феденко