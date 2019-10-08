Правообладатель иллюстрации South Park / Comedy Central Image caption Рэнди (слева) по сюжету серии мастерил игрушки в китайской тюрьме

Создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер опубликовали шуточный ответ китайским властям после того, как их шоу убрали с онлайн-площадок страны. Это произошло после серии, высмеивающей цензуру в Китае.

Эпизод, который не понравился китайским властям, называется "Band in China" (дословно "Группа в Китае" и созвучно с "Banned in China" - "Запрещено в Китае"), он вышел 2 октября.

В этой серии отец Стэна - Рэнди Марш - подвергается принудительному труду и перевоспитанию Коммунистической партии в китайской тюрьме. В страну он поехал, чтобы расширять свой бизнес по выращиванию марихуаны.

Эта серия исчезла из онлайн-кинотеатров, социальных сетей и фан-страниц в стране. Недоступны оказались все темы и дискуссии о мультсериале.

В своем официальном ответе создатели "Южного парка" говорят, что "приветствуют китайских цензоров в своих домах и сердцах". "Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая!" - написано в сообщении.

О чем эта серия?

В одном из эпизодов серии Рэнди стоит под проливным дождем, в то время как охрана бьет его электрошокером.

"Я гордый член Коммунистической партии, - читает он с карточки. - Партия важнее, чем человек".

Затем он видит охранника, стреляющего заключенному в голову, и отправляется в переполненную камеру, где начинает разговор с Винни-Пухом и Пятачком.

Это отсылка к инциденту 2017 года в Китае, когда картинки с Винни Пухом блокировались в социальных сетях в Китае, потому что он в шутку сравнивался с председателем Коммунистической партии Си Цзиньпином.

"Некоторые говорят, что Пух выглядит как китайский президент, так что теперь в Китае мы под запретом", - говорит Пятачок в мультсериале.

"Что это за сумасшедший дом?" - отвечает ему Рэнди.

Правообладатель иллюстрации AFP/Weibo Image caption Мем, где Си Цзиньпин и Барак Обама сравниваются с Винни-Пухом и Тигрой, распространяют в соцсетях с 2013 года

Как отреагировали в Китае?

С тех пор как в США на прошлой неделе показали серию о Китае, поиск по словам "South Park" в китайской соцсети Weibo не выдает никаких результатов.

Шоу удалили с онлайн-кинотеатров Bilibili, iQiyi, Youku и le.com. На некоторых из них можно увидеть краткое введение в серии, но их нельзя воспроизвести.

На известном китайском сайте Douban, посвященном обзорам фильмов, результаты поиска показывают, что, "согласно соответствующим законам и положениям, результаты поиска не отображаются".

В популярной китайской поисковой системе Baidu по запросу "Южный парк" что-то можно найти, но большинство записей - это старые новости. Первые результаты в выдаче содержат критику шоу из-за его негативного влияния на подростков.

Некоторые смогли обойти запрет, используя формулировку "S23E02" (сезон 23, эпизод 2) для обсуждения шоу на Weibo.

Как ответили создатели мультсериала?

Мэтт Стоун и Трей Паркер опубликовали в "Твиттере" издевательские "официальные извинения перед Китаем".

"Как и NBA [Национальная Ассоциация Баскетбола США, которая недавно извинилась перед Китаем после того, как менеджер одной из команд поддержал гонконгские протесты - Би-би-си], мы приветствуем китайских цензоров в своих домах и сердцах", - говорится в заявлении.

"Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си [Цзиньпин] совсем не похож на Винни-Пуха. Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго [зерновая культура] этой осенью будет обильным! У нас теперь все хорошо, Китай?" - написали создатели "Южного парка".

Скандал с NBA и ее китайскими партнерами произошел накануне. Менеджер баскетбольной команды "Хьюстон Рокетс" Дэрил Мори поддержал гонконгские протесты в своем "Твиттере". После этого в Китае решили приостановить спонсорскую поддержку команды, а также не показывать игры команды по китайскому телевидению.

В NBA заявили, что комментарии Мори были "прискорбными", а игрок Джеймс Харден извинился и сказал, что команда "любит Китай". Извинился перед Китаем и сам Мори.

Китайский интернет - что-то вроде интранета, где свободно доступна только та информация, которая считается необходимой. Эта система фильтрации интернета известна как "Великий китайский файрвол".

В Китае большинству интернет-пользователей недоступны "Твиттер" и "Фейсбук". Заблокирован также и поисковик Google. В мае в "Википедии" заявили, что в стране недоступны все версии ее сайта.

Газеты и телевидение страны находятся под контролем Коммунистической партии. В китайских социальных сетях некоторые слова и фразы подвергаются цензуре.