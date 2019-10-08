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Суд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия" Павлу Ребровскому. Об этом просила прокуратура после того, как он, нарушив условия сделки со следствием, заявил, что следователь выдумал его признательные показания и заставил их подписать.

Теперь дело будет направлено на новое рассмотрение. До вынесения нового решения Ребровский отпущен под подписку о невыезде.

Показания Ребровского

В апреле Люблинский суд Москвы приговорил Ребровского к двум с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным в создании и участии в экстремистском сообществе.

Он заключил сделку со следствием и полностью признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке - в этом случае суд не может приговорить человека к сроку, превышающему две трети от максимально возможного.

Из показаний Ребровского следовало, что он и его соратники по "Новому величию" хотели "свергнуть конституционный строй".

Стратегия обвинения в отношении других фигурантов дела строилась главным образом на показаниях признавшего себя виновным Ребровского, сообщали СМИ.

Поворот в деле

В июле Ребровский неожиданно отказался от показаний и заявил, что следователь угрожал ему "террористической статьей", писал "Коммерсант".

Это произошло на очередном слушании по делу "Нового величия" в том же Люблинском суде Москвы.

"Условия досудебного соглашения были такими, что я должен был пойти домой. Следователь давил: если ты сейчас это не подписываешь, тебе 205-я статья", - рассказал в суде Ребровский. Статья 205 УК РФ - "Террористический акт". "В обмен на показания обещали условный срок", - говорил Ребровский.

Он также заявил суду, что основным организатором и идейным вдохновителем движения был некто Руслан Данилов, которого фигуранты дела считают провокатором спецслужб (в материалах дела он фигурирует как "Руслан Д."). Где этот человек находится сейчас, неизвестно.

По требованию обвинения на июльском заседании суда были оглашены показания, который Ребровский дал во время следствия. Он, в частности, признался в "подготовке восстания", "предложениях приобрести взрывчатые вещества" и "необходимости начать проводить провокационные действия".

"Эти показания я не подтверждаю, - заявил суду Ребровский. - Адвокат тогда опаздывал, допрос начался без него. Следователь все придумал". "Следователь принес готовые листы с показаниями", - цитировал его выступление "Коммерсант".

В сентябре прокуратура потребовала отменить приговор Ребровскому. Она мотивировала это тем, что тот нарушил условия сделки со следствием, рассказывал его адвокат Иван Сустин.

Дело "Нового величия"

В марте 2018 года 10 человек были задержаны по обвинению в создании экстремистской организации "Новое величие" с целью свержения конституционного строя.

Дело "Нового величия" вызвало общественный резонанс, когда стало известно о двух его фигурантках - 18-летней Анне Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Павликова на момент ареста была несовершеннолетней. Во время пребывания в СИЗО у девушек резко ухудшилось здоровье.

В показаниях следствию, от которых в июле отказался Ребровский, говорилось, что Павликова - человек, "всегда мечтавший поджечь автозак", а Дубовик - "хитрая и планирующая действия на несколько ходов".

Следствие утверждает, что участники группы хотели свергнуть существующий политический строй в России и готовились к этому, печатая агитационные листовки, обсуждая стратегию в телеграм-чатах и проводя тренировки в Подмосковье. Там они якобы учились обращаться с оружием и делать коктейли Молотова. Защита утверждает, что обвинение против участников строится на показаниях провокаторов.

Восемь из них до сих пор остаются под следствием. Четверо содержатся в СИЗО - Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков. Еще четыре человека находятся под домашним арестом - Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин.

В отношении двоих суды вынесли обвинительные приговоры. Помимо Ребровского это житель подмосковного Хотьково Рустам Рустамов. Он также пошел на сделку со следствием.

Как следует из материалов дела, о которых писала "Медиазона", Рустамов не состоял в движении и не участвовал в собраниях. Под следствие он попал из-за того, что одолжил другим фигурантам свое ружье и дал к нему патроны, сообщало издание. В марте Сергиево-Посадский суд Московской области назначил Рустамову полтора года лишения свободы условно.