NYT написала статью о секретных миссиях ГРУ. Мы прочитали ее за вас

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Офицеры подразделения 29155 могут быть причастны к отравлению Скрипалей

За российскими акциями, направленными на дестабилизацию в Европе, якобы стоит подразделение 29155, следует из публикации в американской газете New York Times (NYT). Русская служба Би-би-си пересказывает содержание статьи.

Представители западных разведок пришли к выводу, что это подразделение ГРУ причастно к "кампании по дестабилизации" в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери, утверждает издание.

Ранее считалось, что эти инциденты, хотя и имеют российский след, не связаны друг с другом, пишет New York Times.

Подразделение функционирует не меньше 10 лет, но о его существовании западным спецслужбам стало известно лишь недавно, следует из публикации.

Издание утверждает, что авторам удалось поговорить с представителями разведок четырех стран. И те якобы обращали внимание на непредсказуемость действий этого подразделения.

Подразделение, говорится в статье, располагается в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения на востоке Москвы. Офицеры подразделения, многие из которых являются ветеранами военных кампаний в Афганистане, Чечне и Украине, активно перемещаются по Европе, пишет газета.

Это подразделение настолько засекречено, что, по всей видимости, о его существовании ничего неизвестно другим служащим ГРУ, говорится далее в публикации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которому газета направила запрос о подразделении 29155, переадресовал американских журналистов в российское министерство обороны. Там изданию не ответили.

Газета описывает фотографию, сделанную, по ее данным, в 2017 году, на ней предполагаемый командир подразделения генерал-майор Андрей Аверьянов в сером костюме и галстуке-бабочке запечатлен на свадьбе своей дочери вместе с Анатолием Чепигой, которого британские власти подозревают в причастности к отравлению Скрипалей.

Впервые западные спецслужбы узнали о существовании подразделения после провалившейся попытки переворота в Черногории в 2016 году, но пристальное внимание к нему возникло после отравления Скрипалей, пишет далее NYT.

За год до их отравления офицеры подразделения 29155 приезжали в Британию - вероятно, для разведки. В их числе был Александр Мишкин, которого британские власти также подозревают в причастности к отравлению Скрипалей. С ним были "Сергей Павлов" и "Сергей Федотов", который осуществлял надзор за проведением операции.

Западные спецслужбы установили, что в 2015 году те же "Павлов" и "Федотов" входили в состав группы, которая организовала попытку отравления болгарского оружейного бизнесмена, владельца компании Emco Эмилиана Гебрева, говорится в публикации.

Кремль считает, что Россия находится в состоянии войны с Западом, чей либеральный порядок угрожает ее существованию, описывает политический контекст американское издание.

В 2012 году, по его данным, российское министерство обороны выписало поощрение подразделению 29155 за особые достижения в военной службе. Тогда же были поощрены подразделение 74455, которое подозревают во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, и подразделение 99450, которое, предположительно, было задействовано в операции по аннексии Крыма в 2014 году.

Собеседник издания, которого New York Times называет бывшим офицером ГРУ, рассказал, что подразделение 29155 якобы специализируется на диверсионных миссиях, причем задачи выполняются как группами, так и индивидуально.

Командир подразделения Аверьянов в 1988 году окончил военное училище в Ташкенте и, вероятно, впоследствии участвовал в обеих чеченских кампаниях, а в 2015 году получил звание Героя России, пишет газета. Такое же звание получили два офицера, обвиняемые в отравлении Скрипалей, напоминает NYT.

Несмотря на элитарность, подразделение располагает весьма ограниченным бюджетом. Генерал Аверьянов живет в ветхом доме советской постройки неподалеку от штаб-квартиры своего подразделения и владеет автомобилем ВАЗ 21053, сообщает издание.

В командировках офицеры подразделения вынуждены экономить на жилье, как это было с Чепигой и Мишкиным в Великобритании - там они останавливались в дешевом отеле в депрессивном районе Восточного Лондона, пишет New York Times.

Представителей европейских спецслужб озадачивает очевидная неряшливость, с которой проводятся операции подразделения. Скрипали пережили покушение, как и болгарский торговец оружием Гебрев, попытка переворота в Черногории наделала много шуму, но провалилась, и в итоге страна присоединилась к НАТО, резюмирует газета.

Трудно сказать, беспокоит ли это Кремль. Возможно, такие действия - часть его стратегии, допускает NYT.