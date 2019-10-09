Фонд Навального внесли в список "иностранных агентов"

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесен в список "иностранных агентов".

Минюст России сообщил об этом на своем сайте. В нем сказано, что 9 октября на основании закона "О некоммерческих организациях" ФБК включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Решение принято на основании проверки, проведенной московским управлением министерства, сказано в сообщении.

3 августа прямо во время акции протеста в центре Москвы Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. Позже сумма была скорректирована - 75 млн рублей.

В десятках городов России у сотрудников штабов Навального в сентябре прошли обыски по этому уголовному делу.

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