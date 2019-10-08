Путин повысил зарплату себе и Медведеву. Как сильно она выросла с начала века?

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Президент России Владимир Путин в свой день рождения, 7 октября, поднял зарплату себе и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3% - в соответствии с уровнем роста цен в стране.

Таким образом, после повышения зарплата Путина может составлять 773,4 тысячи рублей в месяц, а Медведева - 618,7 тысячи рублей.

Раскрываются сведения только о "денежном вознаграждении" (или окладах). Информация о "денежных поощрениях", которые выплачиваются раз в месяц или раз в квартал, не публикуется.

Как свидетельствуют данные базы "Гарант", это 11-е повышение оклада президента и премьер-министра. В июне 2002 года Путин подписал указ, согласно которому оклады президента и премьер-министра устанавливались на уровне 63 тысяч рублей и 50,4 тысячи рублей в месяц соответственно.

Самым большим повышением стала индексация 11 апреля 2014 года, когда оклады президента и премьера выросли в 2,65 раза. Это произошло почти через месяц после аннексии Крыма Россией, что повысило популярность Путина. Впрочем, истинная причина резкого роста дохода первых лиц, скорее всего, была иной.

В ноябре 2013 года газета "Ведомости" писала, что значительное повышение зарплат сенаторов и депутатов Госдумы, предусмотренное указом Путина от сентября того же года, не коснулось президента и премьера, а также приравненных к премьеру по зарплате спикеров Совфеда и Госдумы.

Это привело к тому, что руководители обеих палат парламента временно стали зарабатывать меньше рядовых сенаторов и депутатов. Как отмечали собеседники газеты, сложившаяся ситуация воспринималась как "нехороший казус".

Какой у Путина доход?

Владимир Путин регулярно подает декларации о доходах. За период с 2011 по 2016 год он заработал 38,5 млн рублей, сообщал ЦИК перед президентскими выборами в 2018 году.

Среди источников дохода в декларации были указаны зарплата, военная пенсия и доход по вкладам в банкам. У Путина на тот момент были открыты 13 счетов в банках на общую сумму в 13,8 млн рублей.

В собственности у него было 230 акций банка "Санкт-Петербург", квартира в Санкт-Петербурге и гараж, а также два автомобиля (ГАЗ-21 и "Нива") и прицеп.