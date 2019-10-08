Режиссер Люк Бессон отверг обвинения в изнасилованиях

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Адвокаты Бессона категорически отрицают выдвинутые против него обвинения

Один из самых известных современных французских кинорежиссеров Люк Бессон отверг обвинения актрисы Сэнд Ван Рой. Актриса заявила, что Бессон в течение двух лет неоднократно ее насиловал.

И Бессон, и Ван Рой признают, что их связывали романтические отношения. Однако Бессон отвергает обвинения в изнасилованиях, называя актрису фантазеркой.

Во вторник Бессон впервые публично отреагировал на обвинения в свой адрес. В интервью телеканалу BMFTV он сказал, что они полностью сфабрикованы. "Я ни разу в жизни не изнасиловал женщину", - добавил он.

28-летняя актриса обвиняет Бессона, в частности, в том, что он изнасиловал ее в парижском отеле в мае прошлого года. Ван Рой впервые подала заявление на Бессона в прошлом году.

После предварительного расследования, проведенного прокуратурой, дело против режиссера возбуждать не стали.

Однако через восемь месяцев суд решил вернуться к делу из-за новой жалобы, поданной актрисой на Бессона.

Отношения Бессона и Ван Рой завязались на съемочной площадке фильма "Валериан и город тысячи планет", утверждает актриса, а закончились изнасилованием в парижском отеле 17 мая прошлого года, после которого она пожаловалась в полицию.

Шестого июля прошлого года актриса подала еще одну жалобу, в которой обвинила режиссера в изнасилованиях в период между мартом 2016 и маем 2018 года, сообщает агентство.

В цикле интервью расследовательскому порталу Mediapart Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще восемь мужчин и женщин.

Сайт опубликовал очень мало подробностей того, в чем конкретно обвинили режиссера, сославшись на еще не истекший срок давности преступлений, если они действительно были.

60-летний Бессон женат на кинопродюсере Виржинии Бессон-Силла, у режиссера трое детей от нее и двое от предыдущих браков.

Люк Бессон прославился как режиссер, продюсер и сценарист благодаря таким картинам, как "Голубая бездна", "Леон", "Подземка" и "Пятый элемент".

Одна из его последних работ - научно-фантастический эпос "Валериан и город тысячи планет", где главные роли исполнили Дейн Дехан и Кара Делевинь. В этом же фильме сыграла Сэнд Ван Рой.

Последняя работа Бессона - триллер "Анна" с Сашей Лусс и Хелен Миррен в главных ролях.

Сэнд Ван Рой, актриса голландско-бельгийского происхождения, родившаяся в Нидерландах, сыграла роли второго плана в двух фильмах Бессона - "Такси 5" и "Валериан и город тысячи планет".