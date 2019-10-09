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Турция заявила, что подготовка к военной операции на юго-востоке Сирии, в районе, контролируемом курдским ополчением, завершена, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп предостерегал Анкару не пытаться пользоваться тем, что США выводят оттуда свои силы. Трамп даже заявил, что полностью разрушит турецкую экономику, если Анкара, по его словам, "начнет беспредельничать".

Тем временем руководство сирийских курдов заявило, что готово пойти на диалог с Дамаском и Москвой в попытке найти способ заполнить вакуум безопасности в приграничных с Турцией районах в случае полного вывода оттуда американских войск.

Зачем турецкие власти хотят создать на северо-восточных территориях Сирии, граничащих с Турцией, "безопасную зону", и почему считают курдов, под контролем которых находятся эти земли, террористами? Читайте об этом в нашем свежем материале.

Очередная нобелевка

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В среду станет известно, кто именно получит Нобелевскую премию по химии. В четверг будут объявлены лауреаты премии по литературе, а в пятницу норвежский нобелевский комитет назовет лауреата Нобелевской премии мира.

Накануне Шведская королевская академия наук объявила, что Нобелевской премии по физике удостоились Джеймс Пиблс - за теоретические открытия в области физической космологии, - а также Мишель Майор и Дидье Кело - за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа.

Академия назвала открытия ученых революционными для астрономии. Так был оценен их вклад в изучение эволюции Вселенной и места Земли в ней.

Апелляции по "московскому делу"

В среду суд в Москве рассмотрит апелляцию Ивана Подкопаева, который был приговорен к трем годам заключения по обвинению в нападении на полицейского во время акции протеста 27 июля.

Подкопаев был первым осужденным по так называемому "московскому делу". Он признал свою вину.

Суд также рассмотрит апелляцию Кирилла Жукова, который тоже получил три года заключения по обвинению в нападении на полицейского, также 27 июля.

Суд за массовое убийство

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В среду суд в Техасе предъявит официальные обвинения мужчине, который, по данным следствия, в начале августа этого года убил 22 человек и ранил еще 26, открыв стрельбу в супермаркете Walmart. В ходе предварительного следствия 21-летний Патрик Крузиус уже признался, что хотел убивать людей мексиканского происхождения.

В случае признания его виновным, ему грозит смертная казнь.

Новые небесные тела

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У Сатурна оказалось больше спутников, чем до сих пор было известно. Их у этой планеты 82 - больше чем у какой-либо другой планеты в Солнечной системе.

Астрономы, при помощи телескопа на Гавайях обнаружили 20 до сих пор не замеченных спутников.

Грибное счастье

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Владимир Путин незадолго до своего дня рождения решил прогуляться по тайге в Сибири. Там он собирал шишки и грибы.

Вместе с ним к берегам Енисей отправился и министр обороны Сергей Шойгу. Затем оба вернулись в Москву и занялись государственными делами.

Мы спросили у политологов и экспертов, зачем Кремлю понадобилась новая фотосессия с Путиным?

Екатерина как мужчина

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Британская актриса Хелен Миррен снялась в роли российской императрицы Екатерины Второй. Она не в первый раз выступает в роли королевской особы. По ее словам, Екатерина Великая ей понравилась в особенности потому, что она вела себя как мужчина, и не позволяла мужчинам над ней доминировать.

5000-летний "Нью-Йорк" в восточном Средиземноморье

Правообладатель иллюстрации Israel Antiquities Authority Image caption Археологи говорят, что местные жители, по всей видимости, были прекрасно организованы

В Израиле, в 50 километрах от Тель-Авива найден город начала бронзового века, население которого составляло порядка 6000 человек. Археологи уже называют это поселение своего рода Нью-Йорком того периода. Город, по словам исследователей, был хорошо организован.

Судя по всему, его населяли люди разного этнического происхождения, поскольку он находился близ одного из основных торговых путей тогдашнего восточного Средиземноморья.

Рост кремлевской пропаганды

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Кремль расширил свою пропаганду в Америке после президентских выборов 2016 года, говорится в докладе комитета по разведке сената США. Об этом рассказывает агентство Рейтер.

По словам авторов доклада, базирующееся в Петербурге "Агентство интернет-исследований" все более активно прибегает к распространению дезинформации в соцсетях в попытке вызвать раскол и раздоры в американском обществе.

В докладе говорится, что деятельность "Агентства интернет-исследований" в "Инстаграме" увеличилась на 200%, и на 50% в "Феусбуке", "Твиттере" и YouTube.

Один из выступавших в сенатском комитете свидетелей сказал, что это наиболее изощренная кампания дезинформации за всю историю, и что ее детали будут внимательно изучаться еще десятилетиями.

Сенатский комитет предлагает, среди прочего, обучать людей, как распознавать фейковые сообщения, начиная с самого раннего возраста.

Борис Джонсон играет с огнем

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его окружение играют в очень опасную игру в том, что касается брексита и отношений с Евросоюзом, пишет Financial Times.

Даунинг-стрит пока не в состоянии заключить договор с Брюсселем о выходе Великобритании из состава ЕС, оказавшись в тупике. Джонсон и его соратники обвиняют в этом всех: предательски настроенных парламентариев, которые хотят остаться в Евросоюзе любой ценой, судей, Дублин, Берлин, Париж - всех, кроме самого Бориса Джонсона, который все еще обещает брексит к 31 октября, даже при отсутствии договора с Евросоюзом.

По мнению газеты, председатель Европейского совета Дональд Туск был прав, призывая премьер-министра перестать играть в глупые игры и искать виноватых, так как на кону стоит будущее как самой Великобритании, так и ЕС.

Ответственное британское правительство вело бы себя по-другому, пишет издание. Но после того, как Джонсон провел на своем посту 11 недель, наполненных различными потрясениями, нельзя рассчитывать на то, что нынешнее правительство будет ответственно подходить к этому вопросу.

Фейковые комментарии

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Исследователи Microsoft и Бейханского университета в Китае разработали компьютерную программу, которая в состоянии автономно оставлять комментарии к постам в интернете. Система DeepCom изучила 340 тысяч новостных статей и размещенные к ним комментарии и научилась сама писать подобные комментарии, причем вполне правдоподобно, пишет газета Times (требуется подписка).

Создатели программы говорят, что их фейковые комменты пойдут на пользу обществу, так как люди будут более внимательно читать статьи и даже их распространять.

Критики отмечают, что, во-первых, Бейханский университет тесно сотрудничает с вооруженными силами Китая, а во-вторых, в эпоху фейковых новостей не стоит запускать еще и фейковые комментарии.

Турецкоподданные шотландские лорды

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Не менее 40 тысяч граждан Турции стали шотландскими лордами и леди, пишет турецкая газета Hürriyet. Для этого каждому из них потребовалось всего лишь приобрести один квадратный метр земли в западной части Шотландии.

На самом деле, эти люди не стали аристократами, а лишь таким образом помогают финансово организациям, занимающимся охраной местной шотландской природы. В обмен они получают грамоту со своими новыми "титулами".

Все началось 10 лет тому назад, когда студент по имени Фират Куртоглу съездил в Шотландию и купил подобный титул в подарок своей подруге. Затем он купил один квадратный метр Шотландии в подарок самому себе, и на сегодняшний день по его стопам пошли сорок тысяч его соотечественников.

Кредиты могут подорожать

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Россиянам с высокими кредитами отныне будет дороже и сложнее получать новые займы.

Насколько известно, ставки не будут расти сразу, но к сильно закредитованным клиентам будут применяться более жесткие правила, и им, скорее всего, придется выплачивать повышенные проценты.

Дикий Нью-Йорк

В Нью-Йорке олень разбил витрину и запрыгнул в парихмахерскую. На записи видно, как животное мечется по салону, а затем покидает его со свисающей с рогов плойкой. Дальнейшая судьба оленя неизвестна.

Media playback is unsupported on your device Олень, разбив витрину, ворвался в парихмахерскую и унес с собой плойку

Дайджест подготовил Борис Максимов