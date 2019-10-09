"Московское дело": суд смягчил приговор Подкопаеву - тот заплатил компенсацию

Мосгорсуд снизил с трех до двух лет колонии срок наказания фигуранту "московского дела" Ивану Подкопаеву, который ранее получил три года колонии по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Суд принял во внимание то, что Подкопаев перечислил по 15 тыс. рублей потерпевшим.

25-летний компьютерный мастер Подкопаев ранее получил три года колонии за то, что на несогласованной акции 27 июля распылил в сторону силовиков газ из баллончика. В суде первой инстанции он признавал вину. Но сейчас он этого делать не стал.

При задержании у него изъяли противогаз и молоток: поначалу именно это вменялось ему в вину. Близкие Подкопаева объясняли, что эти вещи нужны ему для работы - он чинит компьютеры и принтеры.

Как проходил суд

В начале заседания в Мосгорсуде Подкопаев заявил отвод прокурору. Он говорил, что судьи используют назначенных адвокатов, добиваясь признания вины. Судья отклонила отвод.

Затем Подкопаев ходатайствовал об отводе судьи, но и в этом ему отказали.

Кроме того, он отказался от адвоката Николая Фомина, предоставленного правозащитным проектом "ОВД-Инфо". Уже на стадии апелляции в дело вступил другой адвокат Алексей Чернышев, который выбрал другую тактику защиты.

Если в суде первой инстанции фигурант "московского дела" признавал вину, то теперь он отказался от ранее данных признательных показаний.

Это было так: судья спросила, согласен ли он со своей жалобой, после чего Подкопаев посоветовался с новым адвокатом - и попросил суд вынести оправдательный приговор.

"Я не поддерживаю жалобу, потому что свои действия не считаю преступлением", - сказал он.

Адвокат Алексей Чернышев заявил, что силовики при разгоне акции применили насилие, неадекватное ситуации. "Он должен был защищать окружающих. Его действия, хотя формально и представляют собой насилие, состава преступления не образуют. В связи с чем приговор подлежит отмене", - сказал адвокат.

Чернышев добавил, что от имени Подкопаева уже перечислено по 15 тыс. рублей для потерпевших и 10 тыс. рублей в фонд "Подари жизнь" в порядке "заглаживания вины перед обществом".

Свое последнее слово в суде Подкопаев закончил так: "Дорогие друзья, соотечественники! Продолжайте борьбу за то, чтобы быть хозяевами своей земли. Нам нужно довести дело до конца, чтобы наши потомки были счастливы. Только тогда наше отечество станет прекрасным, когда там будут сосуществовать справедливость, честь и совесть".

Вернувшись из совещательной комнаты, судья объявила о решении - приговор Подкопаеву был смягчен с трех лет колонии до двух.