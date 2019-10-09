В результате стрельбы в немецком Галле погибли два человека

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В городе Галле на востоке Германии в результате стрельбы, по предварительным данным, погибли два человека, сообщает местная полиция в своем "Твиттере".

По словам очевидцев, стрелявший был одет в военный камуфляж и имел при себе несколько видов оружия, поначалу ему удалось скрыться с места происшествия.

Позже полиция сообщила, что в связи со стрельбой задержан один человек. Однако правоохранители не исключают, что злоумышленников могло быть несколько.

Полицейские призвали местных жителей оставаться дома, в том числе тех, кто живет за пределами города. Район происшествия оцеплен полицией.

Один из очевидцев также сообщил, что нападавший бросил коктейль Молотова через стену расположенного рядом с местом происшествия кладбища.

Местные СМИ сообщают, что стрельба произошла у здания синагоги. Региональная телекомпания Галле передает, что после того как нападавший скрылся, недалеко от места происшествия произошла еще одна стрельба.