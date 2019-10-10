Ольга Токарчук и Петер Хандке удостоены Нобелевской премии по литературе

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Польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук и австрийский писатель и сценарист Петер Хандке стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.

Премию по литературе присудили сразу двум людям из-за того, что в прошлом году из-за секс-скандала в Шведской королевской академии наук объявление лауреата было отложено. В итоге Токарчук получила премию за 2018 год, а Хандке - за 2019.

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Несколько членов комиссии, выбирающей победителя среди писателей и поэтов, были вынуждены уйти в отставку после того как сразу множество женщин обвинили мужа одной из членов комиссии, Катарины Фростенсон, в сексуальных домогательствах.

Супруг Фростенсон, известный фотограф и галерист Жан-Клод Арно, также был обвинен в том, что сливал имена будущих победителей премии, а также проводил культурные и светские мероприятия в своем клубе, используя связи с нобелевскими лауреатами.

После этого король Швеции Карл Густав XVI своим указом изменил статус членов Нобелевского комитета Шведской академии, поскольку по старым правилам они оставались в комитете пожизненно.

Елизавета Подшивалова, продюсер Русской службы Би-би-си:

Лауреаты Нобелевской премии по литературе традиционно вызывают массовое возмущение. Причин может быть две - либо премию получает мало известный автор, и тогда начинается обсуждение в стиле "страшно далеки они от народа", обвинения в междусобойчике, который не имеет ничего общего с настоящим литературным процессом. Так обычно бывает, если премию дают автору, не переведенному или мало переведенному в России или поэту.

Второй вариант - когда премию дают популярному писателю, которого многие читали, но, что называется, не признали в нем будущего нобелевского лауреата. Эти случаи известны - Боб Дилан, Светлана Алексиевич, отчасти прошлый лауреат Кадзуо Исигуро и так далее.

В этом году у премии ещё меньше шансов угодить общественности. В эпоху Трампа, брексита, MeToo, после скандала в самом Нобелевском комитете не отреагировать на происходящее в мире - значит расписаться в собственной беспомощности, а отреагировать - получить полный комплект обвинений в политической ангажированности и игнорировании литературных качеств книги.

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Русские писатели против советских

Скандалы вокруг Нобелевской премии по литературе были связаны все-таки с авторами, а не жюри.

Добровольно отказывались от премии двое лауреатов: экзистенциалист Жан-Поль Сартр (по философским причинам) и Боб Дилан. Однако рокер, награждение которого премией за тексты к песням стало уникальным случаем в истории, вскоре после отказа передумал и все же принял приз.

В СССР и постсоветских странах присуждение Нобелевской премии писателям, пишущим на русском языке, чаще всего воспринималось болезненно: власти видели в награждении "провокацию" и стремление "унизить" советскую литературу в сравнении с "эмигрантской".

Из шести премий, присужденных русскоязычным писателям (Иван Бунин, Борис Пастернак, Михаил Шолохов, Александр Солженицын, Иосиф Бродский, Светлана Алексиевич) только Шолохов чествовался правительством.

Борис Пастернак, удостоенный Нобелевской премии за "Доктора Живаго" и поэзию, подвергся массированной травле и был вынужден объявить, что не примет премию.

Награждение белорусской писательницы Светланы Алексиевич, автора документальной прозы о войне и Чернобыле, переведенной почти на все языки мира, в 2015 году вызвало на постсоветском пространстве множество споров.

Тайна выдвижения

Выдвинуть претендентов на Нобелевскую премию мира могут только люди, получившие такое право от Нобелевского комитета. Это писатели, поэты, Нобелевские лауреаты, профессора словесности и литературные критики, а также творческие профессиональные сообщества.

В мае формируется короткий лист претендентов, и у членов академии есть пять месяцев на чтение их произведений.

Шорт-листы и документы, связанные с выдвижением кандидатов, держатся в тайне в течение 50 лет.

Раскрытые недавно архивы Нобелевского фонда показали, что среди русских писателей на Нобелевскую премию в середине прошлого века выдвигали Анну Ахматову, Константина Паустовского, Владимира Набокова, Евгения Евтушенко и других.

Как видно из рассекреченных данных, кандидатуру Бориса Пастернака выдвинул сразу после выхода на Западе романа "Доктор Живаго" член Шведской академии наук поэт Харри Мартинсон (впоследствии он и сам был удостоен Нобелевки).

Через год Пастернака вновь номинировали (Мартинсон и еще трое профессоров-славистов Стэнфорда и Кембриджа), и тогда он уже стал лауреатом.

Архив показал, что тогда же в номинанты был выдвинут автор "Тихого Дона". Его выдвигали норвежские слависты.

Правообладатель иллюстрации Keystone Image caption Трое лауреатов: Александр Солженицын между двумя шведами, в 1974-м разделившими премию друг с другом: Харри Мартинсоном и Эйвиндом Юнсоном

Интересно, что после присуждения Нобелевки Борису Пастернаку и травли, которой поэт и писатель подвергся в СССР за это достижение, Мартинсон на следующий же год выдвинул на Нобелевку лояльного советского писателя Шолохова.

Но премию автор "Тихого Дона" получил лишь восемь лет спустя, когда его лоббировала целая группа советских писателей: Федин, Твардовский, Леонов и другие.