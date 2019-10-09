В Альпах самолет запутался в проводах. И повис
- 9 октября 2019
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В итальянских Альпах небольшой легкомоторный самолет запутался в кабелях горнолыжного подъемника. Пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами.
Единственный пассажир самолета не пострадал.
Это произошло на альпийском курорте Прато Валентино в минувшую субботу, но местная спасательная служба обнародовала снимки только сейчас.
Причины крушения по-прежнему не установлены, следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.
Ultraleggero finisce su seggiovia, ecco le immagini del recupero. In azione l'alpinista Marco ConfortolaPosted by TeleUnica on Monday, 7 October 2019
Конец Facebook сообщения , автор: TeleUnica