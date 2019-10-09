В Альпах самолет запутался в проводах. И повис

Правообладатель иллюстрации Digital News Content via EVN Image caption Полиция и местные власти ведут расследование причин крушения

В итальянских Альпах небольшой легкомоторный самолет запутался в кабелях горнолыжного подъемника. Пилота выбросило из кабины, он отделался легкими травмами.

Единственный пассажир самолета не пострадал.

Это произошло на альпийском курорте Прато Валентино в минувшую субботу, но местная спасательная служба обнародовала снимки только сейчас.

Причины крушения по-прежнему не установлены, следствие изучает, насколько самолет был технически исправен и подготовлен к полету.