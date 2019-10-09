Турция начала военную операцию в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в "Твиттере" о том, что турецкие войска начали операцию на севере Сирии, в районе подконтрольном иракским курдам, союзникам США.

Цель операции - вытеснение отрядов курдских ополченцев из северных районов Сирии и создание там "зоны безопасности". В этой зоне планируют разместить 3,6 миллионов сирийских беженцев.

Как сообщает Гостелевидение Сирии, турецкая авиация нанесла удары по городу Рас-эль-Айн. Атаке подверглись деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции "Сирийских демократических сил" (SDF) в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

Турция назвала эту операцию "Источник мира".

Вашингтон дает добро

Ранее в этих районах была размещена небольшая группа американских войск. Курдское ополчение оказало значительную помощь войскам коалиции и сирийской оппозиции в борьбе с "Исламском государством" (запрещено в России).

Однако перед турецким наступлением президент Дональд Трамп решил вывести военнослужащих США из этого региона и дал зеленый свет военной операции против курдов.

Курды, возглавляющие коалицию под названием "Сирийские демократические силы", резко критиковали это решение, назвав его "ударом в спину".

Дональд Трамп в ответ на критику пригрозил в "Твиттере" полностью уничтожить экономику Турции, если Анкара сделает то, что американский лидер сочтет недопустимым.

Турция видит в курдском ополчении на севере Сирии угрозу своей национальной безопасности.

Турецкие власти считают сирийских курдов террористами, подчиняющимися Рабочей партии Курдистана (РПК), которая на протяжении десятилетий ведет борьбу с турецким государством. Сирийские курды это отрицают.

Курды на севере Сирии контролируют лагеря военнопленных, где содержится несколько тысяч бывших бойцов ИГ и их родственников. Существуют опасения, что удар Турции по региону приведет к бегству бывших боевиков.