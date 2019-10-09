Джекпот Euromillions в 170 млн фунтов выигран в Британии

Правообладатель иллюстрации Getty, BBC News Image caption Победитель мгновенно стал богаче Тома Джонса, Эда Ширана и Адель

Неизвестный житель (или жительница) Британии стал обладателем джекпота европейской лотереи Euromillions. Это крупнейший в истории лотереи джекпот, ушедший в Британию. Однако победитель не спешит объявиться.

Джекпот лотереи Euromillions - более 170 млн фунтов стерлингов или около 13,5 млрд рублей. Это превышает размер состояния таких музыкантов как Том Джонс (165 млн фунтов по данным Sunday Times) Адель (160 млн фунтов) и Эд Ширан (150 млн).

"Удачливый владелец билета сегодня стал обладателем гигантского джекпота Euromillions в 170 миллионов", - объявил в среду представитель Национальной лотереи Энди Картер.

Это самый крупный выигрыш, полученный британцем в истории лотереи. Обладатели прошлого рекорда, Колин и Крис Уэйр, выиграли в 2001 году джекпот в 161 млн. Восемь лет спустя они развелись, дав повод для новой волны разговоров о "проклятии лотереи".

Имя выигравшего на этот раз пока не известно, причем это может быть как отдельный человек, так и группа людей или семья. Если это один человек, то он или она автоматически попадает в список тысячи самых богатых людей, живущих в Британии или связанных с ней, который ведет газета Times.

"Мы призываем участников во всей стране проверить купленные билеты", - добавил Картер.

Джекпот лотереи безуспешно разыгрывался с 19 июля и достиг размера в 170 млн 24 сентября.

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Билеты лотереи продаются в девяти европейских странах. После объявления о том, что джекпот достался британцу или британке, оператору лотереи пришлось разъяснять, что покупать билеты британцы смогут и после выхода из Евросоюза.

"Участие Британии в Euromillions регулируется географическим положением, а не политикой правительства", - пояснили в компании.