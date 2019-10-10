Вооруженное нападение на синагогу в Германии в Йом-Киппур. Что нам известно

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Два человека были убиты после того, как вооруженный преступник попытался ворваться в синагогу в городе Галле на востоке Германии в самый священный в иудаизме день Йом-Киппур.

В момент нападения в синагоге находились десятки человек.

Нападающий транслировал свои действия в прямом эфире в интернете через одну из игровых онлайн-платформ.

На этом видео, которое затем было удалено, он высказывает антисемитские комментарии, а затем направляется на машине к синагоге, где пытается выстрелами из автомата взломать запертую дверь здания.

Увидев, что его попытки не принесли результата, нападавший застрелил двоих человек, находившихся неподалеку.

Подозреваемый был задержан прибывшими полицейскими. По сведениям местной прессы, это 27-летний немец, который действовал в одиночку.

"Согласно инофрмации федеральной прокуратуры, есть достаточно признаков, указывающих на его крайне правые экстремистские побуждения", - сказал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция не исключала, что у нападавшего могли быть сообщники

На видеокадрах с места события видно, что стрелявший был одет в военный камуфляж, и при нем было несколько видов оружия.

Канцлер Германии Ангела Меркель пришла в главную синагогу Берлина на поминальную службу по погибшим.

Media playback is unsupported on your device Мужчина, открывший стрельбу в немецком Галле. Видео

Как развивались события

Нападение произошло в среду в Галле, в полдень по местному времени.

Глава местной еврейской общины Макс Пивороцки сказал, что момент нападения был зафиксирован камерами наружного наблюдения.

"Мы заметили на мониторе в синагоге, что хорошо вооруженный мужчина в стальной каске пытается прострелить нашу входную дверь", - сказал он в интервью Stuttgarter Zeitung.

"Он выглядел как спецназовец. Но наши двери выдержали", - сказал Пивороцки.

По его словам, в это время внутри синагоги находилось от 70 до 80 человек.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Оказавшиеся взаперти посетители синагоги были затем эвакуированы автобусами

После того, как нападавшему не удалось проникнуть в здание, он открыл огонь по улице, застрелив проходившую мимо женщину. Затем он ворвался в находившуюся неподалеку закусочную и убил находившегося там мужчину.

"Человек дошел до кафе и бросил внутрь что-то похожее на гранату. Но она не взорвалась, и тогда он открыл огонь из автоматической винтовки. Я спрятался в туалете", - рассказал очевидец германскому телеканалу N-tv.

Еще два человека получили огнестрельные ранения и были прооперированы в местной больнице.

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Что известно о подозреваемом?

По информации полиции, нападавший попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Согласно первоначальным сообщениям, нападавших могло быть несколько, но после ареста подозреваемого полицейское оцепление вокруг района происшествия было снято.

Власти пока не называют имени задержанного, но по данным местной прессы, ему 27 лет и он гражданин Германии.

Игровая онлайн-платформа Twitch подтвердила, что подозреваемый вел прямую трансляцию нападения через их сайт.

"Мы как экстренно удалили этот контент, а также навсегда закроем доступ каждому, кто будет в дальнейшем размещать видеозапись этого отвратительного преступления", - сказала пресс-секретарь компании агентству Рейтер.

На видео нападавший, глядя в видеокамеру, делает ряд заявлений направленных против женщин, а также против евреев, в том числе отрицая Холокост.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ангела Меркель пришла на поминальную службу в главную синагогу Берлина

После нападения, произошедшего в Йом-Киппур - самый священный день в году для евреев, - в синагогах по всей Германии были усилены меры безопасности. Вечером в них прошли поминальные службы в память о погибших.

Политики Германии и ЕС осудили это нападение. В Европейском парламенте в Брюсселе память погибших почтили минутой молчания.

Представитель Ангелы Меркель выступил с осуждением этого преступления, выразив от ее имени солидарность со всеми евреями в священный День искупления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее в Галле терростическим актом, добавив, что антисемитизм в Европе сейчас на подъеме.

"Я призываю власти Германии продолжать действовать со всей решимостью против проявлений антисемитизма", - написал израильский премьер на своей странице в "Твиттере".