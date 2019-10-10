Правообладатель иллюстрации Getty Images

Вооруженные силы Турции, при поддержке авиации и артиллерии, перешли в наступление на севере Сирии, в районе, который находится под контролем курдских ополченцев.

Тысячи жителей приграничных районов Сирии спешно покидают районы боевых действий.

Курдское ополчение сыграло решающую роль в борьбе с силами группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России и других странах) и до сих удерживает в плену тысячи ее боевиков.

Наступление Турции началось после того, как президент США Дональд Трамп распорядился вывести американские силы из этого региона. В то же время Трамп пригрозил Турции экономическим разорением в случае, если она будет "беспредельничать" в Сирии.

Действия Турции в Сирии осудили уже ЕС, а также и сам президент Трамп. Белый дом заявил, что не одобряет наступательных действий Турции. ЕС призывает Анкару прекратить военную операцию.

Со своей стороны, курдское ополчение утверждает, что будет бороться с турецкими войсками.

Многие обозреватели опасаются, что в результате в регионе вновь возродится ИГ.

Владимир Зеленский будет много говорить

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский проведет в четверг пресс-конференцию в Kyiv Food Market. Пресс-конференция займет много часов.

Журналисты будут разделены на группы от семи до десяти человек, и они смогут задавать президенту свои вопросы. Каждой группе будет выделено по полчаса времени.

Пресс-марафон будет транслироваться онлайн и в соцсетях.

Украина и сам президент Зеленский оказались в центре идущего в конгрессе США расследования действий президента Трампа в рамках возможного импичмента: критики американского лидера утверждают, что тот якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь от него начала расследования деятельности основного потенциального соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера.

Пришел черед литературы

Правообладатель иллюстрации AlfredNobel.org

В Швеции будет объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе. В прошлом году премия не была присуждена из-за секс-скандала в Шведской королевской академии наук.

Процесс выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию по литературе сложен и долог. Кандидатуры могут выдвигать поэты, писатели, предыдущие Нобелевские лауреаты, литературные критики, творческие сообщества и профессора словесности.

Лист кандидатов закрывается в мае, после чего члены академии изучают их творчество.

Списки возможных кандидатов держатся в тайне в течение 50 лет.

Ирландская загвоздка

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар и британский премьер Борис Джонсон должны встретиться в четверг, чтобы обсудить, как вывести из тупика переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросу о соглашении по брекситу.

Основным препятствием остается граница между Ирландией и Северной Ирландией. ЕС и Ирландия настаивают, что граница должна остаться открытой и практически не существующей. Лондон выдвигает различные предложения, которые противоречат этому принципу.

Оба лидера надеются достичь договоренности, или, как минимум, взаимпонимания, до саммита ЕС 17-18 октября.

Лео Варадкар уже сказал, что заключить любое соглашение по брекситу до 19 октября будет исключительно сложно. Лондон обвиняет Дублин и Брюссель в том, что те не готовы идти на уступки.

Женщины на стадионе

Правообладатель иллюстрации Google

Иранским болельщицам будет позволено присутствовать на стадионе во время отборочного матча между Ираном и Камбоджей в рамках подготовки к международному чемпионату по футболу.

Женщины уже купили более 3500 билетов на этот матч. До сих пор женщинам запрещалось появляться на трибунах стадионов, если на поле выступали мужчины.

В сентябре скончалась Сахар Ходаяри, которая совершила акт самосожжения после того, как была арестована при попытке проникнуть на стадион, переодевшись в мужчину.

По словам представителей ФИФА, иранские власти обещают, что женщинам будет разрешено присутствовать на матчах.

Нападение на синагогу

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Два человека были убиты после того, как вооруженный преступник попытался ворваться в синагогу в городе Галле на востоке Германии в самый священный в иудаизме день Йом-Киппур.

В момент нападения в синагоге находились десятки человек.

Нападавший транслировал свои действия в прямом эфире в интернете через одну из игровых онлайн-платформ. Выяснилось, что подозреваемый - 27-летний местный житель. Прокуратура считает, что им двигали антисемитские мотивы. Власти Германии, многие немецкие и европейские политики осудили это преступление. Канцлер Германии Ангела Меркель вечером в среду посетила поминальную службу в центральной синагоге Берлина.

Премии за батарейки

Правообладатель иллюстрации Nobel Media Image caption Слева направо: Джон Гудэнаф, Стэнли Уиттенхэм и Акира Ёсино

Нобелевскую премию 2019 года по химии получили Джон Гудэнаф, Стэнли Уиттенхэм из США и Акира Ёсино из Японии - за разработку литий-ионных батарей.

Высшую награду научного мира нечасто вручают за подобные изобретения.

Литий-ионные батареи никак нельзя назвать технологической новинкой: они используются уже несколько десятилетий.

Батарейки, а вернее - автономные подзаряжаемые элементы питания - изобрели отнюдь не Гудэнаф, Уиттенхэм и Ёсино. Но именно они сделали их достаточно легкими, мощными и компактными, чтобы обеспечить нужды современной электроники, и открыли новые горизонты перед производителями мобильных устройств.

Возвращение челюсти

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption По словам хирурга, это худшее увечье, которой он когда-либо видел за пределами зоны военных действий

Во время конной прогулки на севере Англии 15-летняя Эмили Экклс упала с лошади, и у нее почти целиком оторвалась челюсть, повиснув лишь на тонком лоскуте кожи.

Британским хирургам удалось ее восстановить. Насколько известно, это первый подобный случай в медицине.

Уже через месяц после происшествия девочка смогла вернуться в школу.

Помидоры хороши для спермы

Image caption У мужчин, принимавших ликопин, доля здоровых сперматозоидов, а также их проворность оказались заметно выше

Ликопин - вещество, содержащееся в томатах, оказывает позитивное воздействие на качество мужской спермы, установило проведенное недавно исследование.

В ходе испытаний, которые проводились в Шеффилдском университете, в течение 12 недель здоровые мужчины получали ежедневно 14 мг биологически активной добавки (БАД) равной двум столовым ложкам концентрированной томатной пасты.

По окончании испытательного срока, как установили ученые, у мужчин, принимавших добавку, заметно улучшилось качество эякулята.

Оказалось также, что помимо прочего, ликопин также помогает сократить риск развития сердечных болезней и некоторых видов рака.

Игра со спичками

Правообладатель иллюстрации Google

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не замедлил воспользоваться решением президента США Дональда Трампа вывести американские силы из некоторых курдских районов в Сирии, и практически немедленно направил туда свои войска, пишет Daily Mail. Это, в свою очередь, может привести к глобальному конфликту, считает газета.

Курдские ополченцы играли ключевую роль, охраняя лагеря где содержатся попавшие в плен боевики ИГ и их семьи. Сейчас, когда внимание курдов сосредоточено на действиях турецких военных, у пленных из ИГ возникнет возможность бежать из лагерей, и либо возобновить вооруженную борьбу в Сирии, либо проникнуть в Европу.

Все это может настолько дестабилизировать весь регион, в котором свои интересы защищают множество стран и правительств, что этот пожар может выйти из-под контроля.

Президент США может вновь поменять свою точку зрения в том, что касается Сирии, Турции и курдов, но остановить войну может оказаться невозможным, предостерегает издание.

Охрана синагог

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Полиция Германии относится к синагогам так же, как и к посольствам или мечетям, и делает все возможное для обеспечения их охраны, пишет Neue Zürcher Zeitung. Силы безопасности тесно сотрудничают с администрациями синагог для того, чтобы определить уровень риска и разработать необходимые контрмеры.

В некоторых местах патрульный автомобиль проезжает мимо синагоги лишь раз в сутки, в других постоянно присутствует вооруженная охрана.

Полиция также внимательно следит за мировыми событиями, так как происходящее за рубежом может повлиять на уровень риска.

Зайти во многие синагоги можно лишь через две стеклянные двери, которые блокируются, когда туда заходит человек, и там же проверяют его документы.

Синагоге в Галле помогли две простые вещи - в здании была крепкая дверь, и она была заперта, так что нападавшему не удалось прорваться внутрь.

Лидера Центрального совета евреев Германии и главу еврейской общины Мюнхена постоянно сопровождают телохранители.

Безработица из-за протестов

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Тысячи жителей Гонконга оказались без работы, так как из-за непрекращающихся уличных протестов сотни ресторанов закрылись, а их сотрудники были либо уволены, либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, пишет South China Morning Post.

Одна из причин закрытия ресторанов - в их расположении: они находились в непосредственной близости от акций протеста, и клиенты перестали туда приходить.

Вторая причина - резкий спад туризма из материкового Китая. По некоторым данным, турпоток после начала протестов сократился почти вдвое.

Представители ассоциации владельцев ресторанов обращаются к правительству Гонконга с просьбой оказать им финансовую помощь, а совет по туризму призывает власти восстановить порядок.

Пышная королева

В национальном парке Катмай на Аляске местная медведица по кличке Холли получила титул "Королева тучности", так как за лето она набрала больше веса, чем все остальные местные медведи, сообщает канадская Си-би-си.

Жюри состояло из посетителей сайта парка, которые выбирали, кто из медведей больше всего растолстел. Перед спячкой медведям необходимо набрать вес, чтобы пережить зиму в своей берлоге.

Всего было представлено более 20 фотографий растолстевших за лето медведей. Корпулентная Холли победила с большим отрывом.

Холли в этом году решила не заводить медвежат, и провела почти все время близ местной реки, вылавливая лососей и закусывая ягодами в соседнем лесу.

На своей странице в "Фейсбуке" администрация парка Катмай написала "Да здравствует королева тучности!"

У Холли есть взрослая дочь, со своим собственным потомством. Кроме того, наитолстейшая медведица в прошлом году сделала нечто необычное для медведей и усыновила медвежонка, которого бросила его родная мать.

Рациональная политика?

Правообладатель иллюстрации Boris Nemtsov Foundation/Youtube

Алексей Навальный - оппозиционер и борец с коррупцией, публично поговорил с Фрэнсисом Фукуямой, который в конце прошлого века объявил о конце истории и победе либерализма.

Как известно, все оказалось не так просто.

Про их дебаты - читайте здесь: "Люди не поступают рационально в политике". Навальный посоветовался с Фукуямой

Сбывшаяся мечта Наполеона

В этом году туннелю через Ла-Манш исполняется 25 лет.

Обычно путешествие по туннелю из английского Фолкстона во французский Кале занимает 35 минут.

В этом коротком видео весь путь можно увидеть примерно за минуту.

Media playback is unsupported on your device Через Ла-Манш за 68 секунд: как ходят поезда знаменитого туннеля

Дайджест готовили Борис Максимов и Михаил Денисов