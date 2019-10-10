Иран освободил журналистку Юлию Юзик. Она прилетела в Москву

Правообладатель иллюстрации Yulia Yuzik/Facebook

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную на прошлой неделе в Иране, освободили. Она уже вернулась в Москву. За Юзик, автора книги "Невесты Аллаха", вступились как дипломаты, так и ее коллеги.

Об освобождении Юзик сообщило российское посольство в Тегеране в ночь на четверг.

Утром бывший муж журналистки Борис Войцеховский сообщил РИА Новости, что она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.

"Она точно прилетела. Ее приехала встречать мама, но Юля ей позвонила и сказала, что ее вывели как-то через другой выход и чтобы та ехала домой", - рассказал Войцеховский.

О задержании Юзик в Иране стало известно 4 октября.

Пресс-атташе российского посольства тогда пояснил, что она прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. По прибытию сотрудники пограничной службы аэропорта изъяли у нее паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле, где остановилась.

Бывший муж Юзик говорил, что ее якобы могут обвинить в сотрудничестве с израильскими спецслужбами и ей может грозить 10 лет тюрьмы.

Иранские власти позже заявили, что задержание "связано с нарушениями, связанными с визой, не шпионажем".

В МИД России после сообщений о задержании Юзик был вызван посол Ирана Мехди Санаи. Еще 4 октября он заявил, что журналистку скоро освободят, но она должна была дать пояснения "по ряду возникших к ней вопросов".

Задержание Юзик комментировали в Кремле. "Мы также относимся негативно, считаем неприемлемым задержание российских журналистов, надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения", - говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ее освобождения требовала организация "Репортеры без границ". Накануне в Москве возле посольства Ирана журналисты проводили пикеты в поддержку Юзик.

"Невесты Аллаха" и "Бесланский словарь"

Юзик работала корреспондентом газеты "Комсомольская правда" и журнала "Русский Newsweek".

В 2003 году она опубликовала книгу "Невесты Аллаха", которая принесла ей международную известность и была переиздана в девяти странах.

В книге рассказывается о судьбах террористок-смертниц в России. Юзик подробно описывает процесс превращения молодых кавказских женщин в "живые бомбы" и исследует причины этого явления. Фрагменты из книги были опубликованы в "Комсомольской правде".

"Невесты Аллаха" вызвали противоречивую реакцию у критиков и читателей. В 2006 году советник Норвежского Хельсинкского Комитета Оге Боркгревинг опубликовала критический отзыв на книгу, в котором утверждала, что она основана на предвзятой и сомнительной информации.

Позднее Юзик выпустила еще одну книгу - "Бесланский словарь", в которой собраны фрагменты из более сотни бесед автора с бывшими заложниками террористов во время захвата школы в Беслане 1 сентября 2004 года. Предисловие к книге написала белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

В интервью "Радио Свобода" в 2010 году Юзик предостерегала, что, несмотря на резкое снижение числа терактов в России, запрос на появление женщин-смертниц на Северном Кавказе все еще есть.

"Что с этим делать? Я считаю, что силовой метод за все эти годы доказал, что он не очень действенный. Но и демократия, я считаю, совершенно не подходит для Северного Кавказа, потому что, плохо ли это, хорошо ли, но в Чеченской республике, в отличие от Дагестана и Ингушетии, все-таки порядок и тишина", - рассуждала она.

В 2016 году Юзик баллотировалась в депутаты Госдумы от партии "Парнас" в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

Юзик неоднократно выступала в СМИ в качестве эксперта по Ирану, писало издание РБК.

Войцеховский сообщал, что его бывшая жена какое-то время работала корреспондентом в Тегеране и перед задержанием вновь поехала туда по приглашению.