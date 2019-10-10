Родителей в России хотят штрафовать за курящих детей

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МВД России предлагает ввести административную ответственность для родителей за курение их несовершеннолетних детей. Такие идеи звучали и раньше, но не получили поддержки.

Что предлагают?

23 сентября в МВД прошло заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Его вел министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По итогам был составлен протокол.

Предпоследний его пункт звучит так: "До 23 октября 2019 года иницировать перед Роспотребнадзором направление обращения в минюст России о внесении в проект Кодекса РФ об административных правонарушениях нормы, устанавливающие административную ответственность родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними".

То есть: МВД хочет, чтобы минюст подготовил норму о штрафах для родителей и внес ее в проект нового КоАП.

Что это за новый КоАП? В этом году в правительстве решили, что нынешний кодекс, который с годами обрастал все новыми нормами, не нужно переписывать - проще создать новый. В марте премьер Дмитрий Медведев поручил минюсту и минэкономразвития подготовить концепцию нового документа. Она была опубликована в июне, предложения продолжают поступать, и вот у МВД родилась такая идея.

Это впервые?

Нет. Издание TJournal напомнило в четверг, что штрафовать родителей за курение детей еще десять лет назад - в марте 2009 года - предложил депутат Госдумы, член партии "Единая Россия" Роберт Шлегель (бывший комиссар движения "Наши").

Была еще одна такая инициатива в 2014 году - Архангельского областного совета. Обе не получили поддержки правительства, пишет ТАСС. Шлегель свой законопроект отозвал.

Была и третья попытка. В апреле этого года депутаты госсовета Удмуртии сообщили, что хотят внести в Госдуму законопроект о введении штрафов для родителей курящих детей - до 3 тысяч рублей.

Дадут ли этому ход?

Первой об инициативе МВД в четверг написала газета "Известия".

В Роспотребнадзоре газете сказали, что комментарии давать пока преждевременно. Минюст заявил, что инициатива в ведомство не поступала.

Конвенция ВОЗ по борьбе с табаком не предусматривает штрафов для родителей, отмечает издание.

Эта мера вряд ли окажется эффективной, сказал "Известиям" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Он предлагает не штрафовать родителей, а повышать акцизы на сигареты.

Глава аппарата правительства Константин Чуйченко говорил, что новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года.