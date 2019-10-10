В Крыму задержан подозреваемый в подготовке взрыва. Это 61-летний кузнец

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ФСБ заявила о задержании в Крыму члена "украинских экстремистских организаций" по подозрению в попытке совершить взрыв в административном здании. Спецслужба не назвала его имя, а адвокат задержанного сообщил, что это 61-летний пенсионер.

"ФСБ в городе Саки задержан российский гражданин, приверженец нацистской идеологии, являющийся членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики Крым", - говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.

По версии спецслужбы, в гараже, принадлежащем подозреваемому, нашли "готовое к применение самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью".

Следственным управлением ФСБ по Крыму возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств.

Фамилия задержанного в сообщении ФСБ отсутствует. Но у него уже есть адвокат, который сообщил Интерфаксу, что это 61-летний пенсионер Олег Приходько - кузнец из сакского села Орехово.

По словам адвоката Назима Шейхмамбетова, пенсионер считает свое дело политически мотивированным, поскольку он не скрывает свою проукраинскую позицию.

Взрывчатку ему подкинули, утверждает Приходько.

"Олег Аркадьевич был задержан вчера после оперативно-розыскных мероприятий в его гараже, в ходе которых выявлены взрывчатые вещества: тротиловая шашка, запалы и поражающий элемент - нарезанные сварочные электроды, - рассказал адвокат. - Олег Аркадьевич говорит, что взрывчатка была ему подкинута".

Обыски проводились без адвоката, подчеркнул адвокат. По его словам, следствие утверждает, что пенсионер изготовил взрывчатку, чтобы взорвать здание администрации города Саки. В четверг его подзащитный был допрошен, пока у него статус подозреваемого, вину Приходько не признает.

В мае 2014 года в Крыму был задержан режиссер Олег Сенцов. ФСБ тогда заявляла, что Сенцов и другие члены запрещенного в России "Правого сектора" готовили диверсионно-террористические акты в Симферополе, Севастополе и Ялте. Они якобы собирались привести в действие самодельные взрывные устройства у памятника Ленину, поджечь представительство партии "Единая Россия" и совершить другие диверсии.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Он категорически отвергал обвинение. В колонии режиссер объявил голодовку, которая продолжалась 145 дней. Его дело вызвало большой международный резонанс.

В сентябре этого года Сенцов и еще один задержанный в 2014 году житель Крыма Александр Кольченко вошли в число 35 украинцев, которых Россия выдала Киеву в рамках обмена заключенными.

Украинские власти обвиняют Москву в том, что после аннексии Крыма на полуострове по политическим мотивам арестовывают людей.